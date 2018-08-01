Экономика

В 6% импортного молока Роспотребнадзор выявил фальсификат

Проверки Роспотребнадзора показали, что в первом полугодии доля импортной молочной продукции, не соответствующей предъявляемым требованиям, в том числе по показателям фальсификата, составила 6%, пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Обеспокоенность Роспотребнадзора вызывает выявление импортной молочной продукции, не соответствующей обязательным требованиям. Так, доля проб молочной продукции импортного производства, не соответствующих по физико-химическим показателям, в том числе показателям фальсификации, в первом полугодии 2018 года составила 6%», - проинформировали в Роспотребнадзоре.

За отчетный период специалисты ведомства сняли с реализации более 300 т молока и молочной продукции, не отвечающих обязательным требованиям. Всего в первом полугодии Роспотребнадзором исследовано более 140 тыс. проб молока и молочной продукции, в том числе с применением высокотехнологичных методов лабораторного контроля, позволяющих обнаруживать в молочной продукции недопустимые химические вещества.

В ведомстве также сообщили о том, что в первой половине 2018 года его специалистами было получено 945 уведомлений о выявлении фальсифицированных молочных продуктов (всего за период с 2015 по истекший период 2018 года поступило свыше 5,8 тыс. уведомлений).

При проведении контрольных мероприятий в 2017 году - первом полугодии 2018 года специалистами Роспотребнадзора выявлено 28 предприятий, указанных на упаковках товара как производители, но отсутствующих по заявленным адресам. Материалы переданы в правоохранительные органы.