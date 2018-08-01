Экономика

Рыбоводные хозяйства появятся на двух озерах Псковской области

ООО «Галактика-О» намерено открыть рыбоводные хозяйства на двух озерах Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, инвестпроект по созданию рыбоводного завода был рассмотрен в ходе заседания совета по инвестициям Псковской области.

Речь идет о строительстве инкубационного завода по производству малька ценных пород рыб в Гдове и садкового хозяйства для выращивания радужной форели на озере Велье в Опочецком районе. Инвестор готов вложить в проект 355 млн рублей и создать порядка 52 рабочих мест. Бюджетный эффект проекта оценивается в 8 млн рублей в год.

Генеральный директор ООО «Галактика-О» Марина Олина рассказала, что проект был рассмотрен еще 2 года назад, однако необходимые земельные участки так и не были выделены. Кроме того, встал вопрос об экологической составляющей проекта. Марина Олина заверила членов Совета, что производство предусматривает три этапа очистки воды, поэтому загрязнение окружающей среды исключено.

По окончании презентации врио губернатора Михаил Ведерников поручил ответственных лицам в максимально короткие сроки определить статус земельных участков в Гдовском и Опочецком районах и проработать вопрос их выделения инвестору в первоочередном порядке.