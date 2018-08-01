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Экономика

В России резко подорожают колбаса и мясопродукты

07.08.2018 09:13|ПсковКомментариев: 7

Крупные российские переработчики мяса сообщили о повышении закупочных цен на сырье. Из-за этого подорожает и продукция из мяса, которая реализуется в розницу, - речь идет о повышении в 5-12%.

Оптовые цены на мясо растут быстрее и меньше поддаются контролю, чем в прошлые годы, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей отрасли. Не произошло и традиционного летнего снижения цен, из-за чего ситуация только усугубилась. Так, свинина с 16 июля стала дороже на 20%, индюшатина за последние три месяца выросла в цене на 40%, а курятина - на 25%. В то же время увеличились сроки поставок, а поставщики стали продавать мясо дороже, чем по договору, рассказала исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина.

Производители называют разные причины роста цен. В «Мираторге» изменения стоимости свинины связывают с теплым летом. Говорят также о влиянии подорожания кормов, вспышки африканской чумы свиней (АЧС) и снижения конкуренции после запрета импорта мяса из Бразилии, который создал дефицит на рынке.

Источник: Псковская Лента Новостей
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