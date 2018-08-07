Экономика

Более 210 млн рублей удалось сэкономить на госзакупках в Псковской области

За первое полугодие 214 млн рублей сэкономлены в бюджете Псковской области при осуществлении государственных закупок органами государственной власти и подведомственными учреждениями. Большая часть из них - 134 млн рублей - была сохранена в региональном бюджете на закупках, проводимых госкомитетом Псковской области по организации государственных закупок.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в целом за отчетный период экономия средств достигнута за счет конкуренции на торговых процедурах практически по всем направлениям проведения торгов (аукционов): в дорожной и социальной сфере, строительстве, здравоохранении, образовании. Существенного снижения цены удалось достичь при закупках медицинской техники и лекарств, расходных материалов, а также продуктов питания для социальных, образовательных и медицинских учреждений.

Работа по снижению стоимости закупок у привлеченных поставщиков в регионе будет продолжена, отметили в госкомитете по организации госзакупок.