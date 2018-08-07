Экономика

Курс евро превысил 75 рублей

Курс евро превысил 75 рублей впервые с 8 мая текущего года. Об этом следует из данных торгов, пишет «Газета.ру». Курс евро вырос на 1,45 руб., составив 75,10 руб.

Курс доллара повысился на 1,31 руб., до 64,80 руб.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на четверг, вырос на 25,79 коп., до 73,82 руб., курс доллара увеличился на 5,25 коп., до 63,59 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла по сравнению с показателем на среду на 14,49 коп., составив 68,19 руб.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,12%, до $74,56 за баррель.