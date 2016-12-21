О вкладах Пушкиных в Святогорский монастырь и вкладе музея в дело отечественного кинематографа можно прочесть в новом выпуске «Пушкинского уголка»

В преддверии новогодних праздников вышел в свет новый, четвертый в нынешнем году и 19-й с начала выпуска в 2012-м, номер газеты «Пушкинский уголок» - ежеквартальное музейное информационное издание Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

На первой странице газеты - репродукция акварели замечательного русского художника Сергея Фролова «Михайловское. Дом А. С. Пушкина. Осень» (1963) из собрания Пушкинского Заповедника.

В новом номере много интересного, рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее. Здесь можно узнать подробности об отдельных событиях Года кино в Российской Федерации, например, о съемках, которые вели в Пушкинском Заповеднике различные кино- и телестудии, в том числе - о работе над художественной лентой под рабочим названием «Гоголь», о съемках документального фильма «Тайна смерти Пушкина» («Останкино»), или фильма из исторического проекта «София» (телеканал «Россия»).

Кроме того, в музее в этом году создавали и свои фильмы - подготовлено четыре документальных сюжета о работе музея с детьми, взрослыми, студентами, которые проходят практику в «Михайловском» и так далее, - рассказывает в своей публикации в музейной газете ведущий специалист службы информации и международных связей Пушкинского Заповедника Николай Алексеев.

Рассказывает издание и об археологических исследованиях, которые систематически, вот уже на протяжении полувека, ведут в Пушкинском Заповеднике. В результате этого в фондах музея сложился большой корпус материалов, полученных в ходе раскопок и исследований, проведенных в другом формате. В 2015-2016 годах находки систематизировали и те их них, которые обладают историко-культурной ценностью, каталогизировали и описали, - сообщает читателям учёный секретарь Пушкинского Заповедника Константин Жучков.

Археолог В.Д. Белецкий (справа) и сотрудники заповедника возле шурфа, заложенного у стен Успенского собора Святогорского монастыря перед началом противоаварийных работ 2 ноября 1983 года. Фото М.И. Семенова (из фондов Пушкинского Заповедника).

Продолжает «Пушкинский уголок» и тему о многочисленных вкладах Пушкиных в казну Святогорского монастыря (по монастырским описям 1828-го и 1841 года, недавно поступившим в научный архив музея и другим документам). На этот раз ведущий научный сотрудник музейных фондов Елена Ступина рассказывает об иконе Божией Матери Казанской из Святогорского монастыря - вкладе семьи поэта по Надежде Осиповне Пушкиной.

Традиционно газета отмечает юбилеи и «круглые даты» мировой и отечественной культуры - от 250-летия со дня рождения Карамзина и 175-летия паломничества Павла Вяземского к могиле Пушкина в Михайловском до столетия Михаила Дудина и Бориса Щербакова, поднимает другие темы.

Познакомиться со свежим выпуском «Пушкинского уголка» и свободно скачать его в формате PDF (как, впрочем, и предыдущие номера, в которых также много интересного) можно на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» http://pushkin.ellink.ru/sborniki/newsp.asp).

Источник: Псковская Лента Новостей