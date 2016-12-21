Мастер-класс «Знание - жизнь!» прошел в Псковской областной библиотеке

21 декабря в Информационном центре Псковской областной научной библиотеки прошел мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, занятие провела врач городской больницы, руководитель Псковской Школы сердечной достаточности, член рабочей группы ООСН по образованию пациентов Жанна Шлосберг.

Псковская Школа сердечной достаточности на ежегодном Конгрессе Общества специалистов по сердечной недостаточности (ОССН), который прошел в декабре в Москве, была признана одной из трех лучших в России по итогам работы практических школ для пациентов. Школа получила грант на проведение практических занятий в Пскове в 2017 году. Руководитель Школы Жанна Шлосберг заметила, что занятия проходят «в гостеприимных стенах областной научной библиотеки с помощью и благодаря её замечательным сотрудникам».

Целью работы Школы является просвещение пациентов о профилактике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний: гипертонии, атеросклерозе, ишемической болезни сердца, инфаркте миокарда и инсульте, о важности здорового образа жизни, о возможности хорошего качества жизни и максимально полного восстановления после перенесенных сердечно-сосудистых событий с помощью регулярных физических нагрузок, правильного питания, приёма современных лекарств с доказанной эффективностью.

Кроме лекций с использованием анимации, видеороликов, памяток, проходят прогулки с кардиологом в Сквере породненных городов.

Школа приглашает всех желающих на практические занятия.

Добавим, что занятия Школы сердечной достаточности Жанны Шлосберг на площадке Псковской областной научной библиотеки (ул. Профсоюзная, д. 2) проходят бесплатно.

О расписании занятий информация размещается на сайте библиотеки http://www.pskovlib.ru/

В конце 2016 года будет опубликован план занятий на 2017.

Источник: Псковская Лента Новостей