В преддверии Нового года в Пскове состоялся благотворительный показ мультфильма «Тролли»

22 декабря в кинотеатре «Мираж Синема» в ТРК «Акваполис» состоялся благотворительный показ мультипликационного фильма «Тролли». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по культуре, в нем приняли участие более 100 ребят из Пскова и Псковского района. Это дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, ученики коррекционных школ.

Яркая, зрелищная, веселая, музыкальная анимационная лента о приключениях троллей никого не оставила равнодушным - в зале раздавался детский смех. По окончании показа организаторы мероприятия вручили юным зрителям новогодние подарки.

Организатором показа выступила сеть кинотеатров «Мираж Синема» при содействии государственного комитета Псковской области по культуре, государственного управления образования Псковской области и главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей