Рождественский бал на английском языке пройдет в Псковской областной библиотеке

25 декабря в 14.30 Международный библиотечный центр библиотеки (ул. Профсоюзная, д.2) проводит ежегодную рождественскую елку на английском языке.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, композиция праздника включает в себя: инсценированное чтение сказки «Белоснежка и 7 гномов» с участием носителя языка, профессора Дж. Мерсеро Томпсона (США); карнавал вокруг елки с Дедом Морозом и Снегурочкой (общение на английском языке); исполнение песен и стихотворений рождественской тематики на английском языке, выступление иллюзиониста Вадима Дягилева.

В качестве соисполнителей на маскараде выступят преподаватели и воспитанники псковского образовательного центра иностранных языков «Парус» - дошкольники, учащиеся и студенты в возрасте от 5 до 18 лет.

Вход свободный.

Источник: Псковская Лента Новостей