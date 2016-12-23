Сегодня: Суббота, 24 Декабря    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Для экономных мам Онлайн пресс-конференция по вопросам недвижимости Соловьи Обратный отсчет Лучшая интерьерная печать в Пскове Купи у фермера Новогодний ЦДИ
Депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский считает необходимым поддержку сельских Домов культуры

Депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский считает необходимым поддержку сельских Домов культуры

Сегодня, 19 декабря, в Малом зале Государственной Думы РФ состоялись парламентские слушания на тему «Поддержка и развитие театральной и культурно-досуговой деятельности на муниципальном уровне»...17



Любители виниловых пластинок проведут предновогоднее заседание в Псковской областной библиотеке

24.12.2016 13:49 ПЛН, Псков

25 декабря в 14 часов в Псковской областной библиотеке состоится предновогоднее заседание псковского клуба филофонистов «Эдисон».

«Сколько хороших, добрых мелодий подарила нам виниловая пластинка! Эта музыка создаст новогоднее настроение и позитивный настрой на будущий год!» - отметили в библиотеке.

Вход свободный.

Клуб работает на базе отдела литературы по культуре и искусству Псковской областной универсальной библиотеки.  Координатор псковского клуба филофонистов - Алексей Моркин.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Нравится ли вам, как Псков украшен к Новому году?













Loading...


Голосование

Нравится ли вам, как Псков украшен к Новому году?













Календарь

«« 2016 г.
«« декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31