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Выставка детского рисунка «Зимняя сказка» в выставочном зале на ул. Некрасова в Великих Луках

24.12.2016 20:11 ПЛН, Псков

В выставочном зале «Мир искусства» в выставочном зале на ул. Некрасова в Великих Луках открылась выставка детского рисунка «Зимняя сказка».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городском комитете культуры, работы юных художников, а их порядка сорока,  подкупают своей непосредственностью.  В них  неуемный характер маленьких  непосед,  новогодние мечты о подарках,  восторженное восприятие сказочного праздника - Нового года. И, конечно же, как символ 2017 года, со всех сторон на посетителей смотрят петухи всех мастей.

Выставка интересна еще и тем, что наряду с учащимися детской художественной школы им.  А.А. Большакова выставляются и ребята из изостудии «Петушок» Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Это уже вторая совместная  выставка юных художников. Такое творческое единение в преддверии Нового года становится доброй традицией.

Источник: Псковская Лента Новостей



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