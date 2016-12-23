Выставка детского рисунка «Зимняя сказка» в выставочном зале на ул. Некрасова в Великих Луках

В выставочном зале «Мир искусства» в выставочном зале на ул. Некрасова в Великих Луках открылась выставка детского рисунка «Зимняя сказка».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городском комитете культуры, работы юных художников, а их порядка сорока, подкупают своей непосредственностью. В них неуемный характер маленьких непосед, новогодние мечты о подарках, восторженное восприятие сказочного праздника - Нового года. И, конечно же, как символ 2017 года, со всех сторон на посетителей смотрят петухи всех мастей.

Выставка интересна еще и тем, что наряду с учащимися детской художественной школы им. А.А. Большакова выставляются и ребята из изостудии «Петушок» Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Это уже вторая совместная выставка юных художников. Такое творческое единение в преддверии Нового года становится доброй традицией.

Источник: Псковская Лента Новостей