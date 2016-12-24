Себежские таланты порадовали звезду балета «Дновской соломой»

24 декабря 2016 года в поселке Пушкинские Горы прошел II Международный конкурс искусств «Радость открытия», организованный Творческим содружеством «Радость Открытия», Некоммерческим партнерством «Балетный театр Валентины Ганибаловой» и Государственным музеем-заповедником А.С. Пушкина «Михайловское».

На конкурс съехались юные артисты из Санкт-Петербурга, Пскова и Псковской области, Таллинна (Эстония), которые соревновались в различных номинациях: хореография, вокальное и инструментальное творчество, художественное слово.

Себежскую ДШИ на конкурсе в номинации «хореография» представил Народный самодеятельный коллектив детский хореографический ансамбль «Рассыпуха» (руководители Заслуженный работник культуры Российской Федерации Изотова Лариса Александровна и Изотов Сергей Николаевич). Исполнив танцы Псковской области «Дновская солома» и «Митковицкая кадриль», коллектив получил высокую оценку жюри, став лауреатом I степени. «Аккуратно, интеллигентно, с достоинством и очень красиво», - отметила председатель жюри Заслуженная артистка Российской Федерации, балерина, звезда Кировского балета 70-х годов Валентина Михайловна Ганибалова.

В номинации «вокальное творчество» выступили солистки Образцового художественного коллектива детской эстрадной группы «Маленькая компания» Тихомирова Анастасия (6 лет) и Кривошеева Анастасия (7 лет) – преподаватель Заслуженный работник культуры Российской Федерации Федотова Наталья Анатольевна. Несмотря на юный возраст девочек, жюри отметило профессиональное исполнение: качественный подход к звуку, артистизм, правильно подобранный репертуар и костюмы, которые соответствовали тематике песни. Отсюда и результат – дипломы лауреатов I степени.

Мы поздравляем всех юных исполнителей из Себежа с победой – это прекрасный подарок к Новому Году, тем более что наши Анастасии получили такую высокую награду впервые. А для «Рассыпухи» эта победа, еще одна ступенька к творческому росту.

Ольга Воробьева, директор Себежской ДШИ

Источник: Псковская Лента Новостей