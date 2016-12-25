В Санкт-Петербурге состоялась премьера спектакля, первая репетиция которого прошла в Пушкиногорье

В Санкт-Петербурге, в «Доме Кочневой», где играет свои спектакли Театр «Пушкинская школа» Санкт-Петербургского Государственного Пушкинского театрального центра, сегодня (для того, кто будет ставить новость - речь о 25 декабря!) с большим успехом прошла премьера спектакля «Вальс имени Гоголя», первая, открытая репетиция которого, по сути, прошла в Пушкиногорье, в рамках гастролей театра в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».



Постановщиком спектакля «Вальс имени Гоголя» является народный артист России, лауреат Госпремии РФ, актёр, режиссёр и поэт Владимир Рецептер. Режиссёр спектакля и исполнитель главной роли — один из ведущих артистов труппы, лауреат премии «Прорыв» Денис Волков. В спектакле занято и новое поколение «птенцов гнезда Рецептерова» — студенты Российского государственного института сценических искусств, очередной курс мэтра, набранный для обучения по специальной программе, предполагающей углублённое изучение русской театральной классики и в первую очередь — театра Пушкина. Тёплые отзывы об увиденном от первых зрителей спектакля уже можно найти в социальных сетях.





В роли Аксентия Ивановича Поприщина, титулярного советника, бедного сумасшедшего, которому кажется, что он — испанский король, — Денис Волков. Фото из социальной сети.

Как пообещал Владимир Рецептер, новый спектакль «Пушкинской школы» непременно увидят и псковичи, а также гости региона — в рамках очередных гастролей театра в «Михайловском». Напомним, что в сентябре уходящего 2016-го подобные гастроли, спланированные во исполнение президентского поручения об организации в заповеднике постоянно действующего театрального проекта в музее-заповеднике, прошли в третий раз. Их посетило без малого 4,5 тысячи зрителей — как жителей практически всех районов Псковской области, так и гостей Пушкиногорья.

Источник: Псковская Лента Новостей