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Псковичей приглашают на городскую новогоднюю ярмарку

26.12.2016 11:30 ПЛН, Псков

Жителей и гостей города Пскова приглашают на городскую новогоднюю ярмарку, которая пройдет с 28 по 31 декабря на пешеходной зоне улицы Пушкина (от Октябрьского пр. до ул. К. Маркса). Организаторами мероприятия выступают отдел потребительского рынка и услуг Администрации города Пскова и Северо-Западный центр социологии и маркетинга (СЗЦСМ).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, в рамках ярмарки будет два тематических раздела: «Новогодние подарки» и «Праздничный стол». На пешеходной зоне улицы Пушкина будет работать ресторан литовской кухни. Гости из Вильнюса приготовят для псковичей блюда национальной кухни. Торговые ряды будут работать с 28 по 30 декабря с 10.00 до 20.00, 31 декабря с 10.00 до 14.00.

Кроме того, для псковичей подготовлена интерактивная программа. Для самых маленьких посетителей будет работать контактный живой уголок. «Гостей порадует семейство овечек лучших голландских полутонкорунных пород необыкновенной красоты и маленьких ягнят», - заверили организаторы.

На площади напротив Пушкинского театра в тире школьники смогут пострелять из луков и арбалетов. Участники лучных поединков смогут фотографироваться с древним воином в исторической одежде с оружием. Желающие смогут устроить поединки на мечах. «Для поединков будут выданы потешные мечи и щиты, поэтому развлечение не станет травмоопасным», - пояснили в СЗЦСМ.

Гости ярмарки смогут приобрести копии украшений по старинным находкам и отчеканить себе на память монету из фильма «Игра Престолов».

30 декабря в 13.00 состоится награждение участников детского конкурса поздравлений Дедушке Морозу «С днем рождения Дед Мороз!».

Открытие ярмарки состоится 28 декабря в 12 часов (между Центральной аптекой и магазином «Арбат»). В программе торжественного открытия ярмарки предусмотрено новогоднее представление: музыка, сюрпризы от Деда Мороза, скоморохи и зазывалы. Артисты ансамбля народной песни «Забава» создадут для посетителей праздничное новогоднее настроение.

Источник: Псковская Лента Новостей



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