Псковичей приглашают ознакомиться с электронной коллекцией «Династия Романовых. Земский Собор 1613 года»

В декабре 2016 года исполнилось 239 лет со дня рождения императора Александра I. Псковский региональный центр доступа к ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина предлагает псковичам ознакомиться на портале с электронной коллекцией «Династия Романовых. Земский Собор 1613 года», один из разделов которой посвящен царю-миротворцу. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, в нем собраны цифровые копии редких исторических документов, в том числе и личных писем императора, изображений Александра I и его окружения, воспоминаний современников, посвященных ему очерков и исследований, а также видеолекций.





Будущий император появился на свет в Санкт-Петербурге 12 (23) декабря 1777 года. «Событие - это чрезвычайно обрадовало, как царствующую Императрицу Екатерину Великую, так и всю Россию, в которой со времен Петра Великого порвалась прямая нисходящая линия царствующего дома и спутался правильный порядок престолонаследия. С рождением порфирородного младенца как будто воссияла для России надежда добрых и светлых дней в будущем, – надежда, на этот раз не обманутая», – пишет Ф. А. Терновский в раритетном издании 1878 года «Характеристика Александра I».



После рождения венценосная бабушка забрала ребенка у родителей, она видела его продолжателем своего дела, планировала возвести его на трон в обход отца, поэтому старалась дать маленькому Саше соответствующее воспитание. «Два принципа воспитания государя заключаются, по моему мнению, в том, чтобы сделать его благодетельным и заставить его любить истину. Это значит сделать его любезным в очах Бога и людей», – пишет императрица в своих записках, электронная копия которых представлена на портале Президентской библиотеки.



Любопытным свидетельством процесса воспитания великого князя служат записки одного из его учителей, А. Я. Протасова, которые были изданы в Лейпциге в 1863 году под названием «О юности Александра I». Так, еще в мае 1791 года Протасов пишет: «Замечается в Александре Павловиче много остроумия и способностей, но совершенная лень и нерадение узнавать о вещах; и не только чтоб желать ведать о внутреннем попечении дел, кои бы требовали некоторого посилия в познании, но даже удаление читать публичные ведомости и знать о происходящем в Европе, то есть: действует в нём одно желание веселиться и быть в покое и праздности». Но уже в декабре того же года воспитатель отмечает: «При ощутительном созревании разума, украшается добродетельными свойствами; честность, справедливость и кротость в нём утверждаются; отовсюду слышу похвалы об учтивости, приветливости и снисхождении».



«Скромность в частной жизни, заботы о просвещении, сочувствие к низшему классу, уважение прав человечества в каждом человеке, как бы он ни был низко поставлен, наконец, предпочтение конституционной формы правления», – вот что выделяло Александра из ряда других венценосцев, считает Ф. А. Терновский в уже упомянутой выше работе «Характеристика Александра I». Действительно, заняв престол, император намеревался осуществить радикальную реформу политического строя России путём создания конституции, гарантировавшей всем подданным личную свободу и гражданские права. Он хотел утвердить законный порядок и правосудие, уничтожить произвол и повсеместные взятки. При нём была проведена реформа высших и центральных органов управления: учреждены министерства и Кабинет министров, образован Государственный Совет. На его открытии в 1810 году государь произнёс свою знаменательную речь: «Все, что в мыслях и желаниях человечества есть самого твердого и непоколебимого, все будет Мною употреблено, чтобы установить порядок и оградить империю добрыми законами», – цитирует государя Николай Дучинский в своей книге «Император Александр I-й: его жизнь и царствование» (1912).



В июне 1812 года французские войска под предводительством императора Наполеона пересекли границу и вступили на территорию России. На портале Президентской библиотеки представлена цифровая копия письма Александра I Бонапарту, в котором он попытался предотвратить войну: «Государь брат мой, вчера я узнал, что, несмотря на добросовестность, с которой я выполнял мои обязательства по отношению к вашему величеству, ваши войска перешли границы России. <…> Если в намерения вашего величества не входит проливать кровь наших народов из-за недоразумения подобного рода и если Вы согласны вывести свои войска с русской территории, я буду считать, что все происшедшее не имело места и достижение договорённости между нами будет ещё возможно. В противном случае ваше величество вынудите меня видеть в Вас лишь врага, чьи действия ничём не вызваны с моей стороны. От вашего величества зависит избавить человечество от бедствий новой войны».



С ходом последовавших за этим военных действий, участием в них императора и его генералов можно подробно ознакомиться благодаря материалам, собранным в электронной коллекции «Отечественная война 1812 года».



Для русских войск и Александра I эта война закончилась в 1814 году взятием столицы Франции. «После сражения на высотах Монмартра, когда заключена была капитуляция о сдаче Парижа, Александр, лично командовавший армиями, обняв Короля Прусского, с восторгом сказал ему: “Наконец перестанет проливаться кровь человеческая!”, описывает те события сборник «Избранные черты и анекдоты государя императора Александра I, избавителя и миротворца Европы» 1826 года издания.



Александр I, за которым после освобождения Европы прочно закрепилось имя Благословенный, скончался от болезни 2 декабря (19 ноября) 1825 года в Таганроге вовремя одного из своих путешествий. Неоднократные разговоры императора о желании отречься от престола и «удалиться от мира» породили легенду о старце-отшельнике Фёдоре Кузьмиче, за личностью которого якобы и скрывается отошедший от дел и принявший постриг государь. В отдельном разделе коллекции собраны многочисленные исследования на эту тему: «Легенда о кончине императора Александра I в Сибири в образе старца Фёдора Козьмича» (1907), «Таинственный старец Феодор Кузьмич в Сибири и император Александр I» (1912), «Император Александр I. Старец Феодор Козьмич» (1914) и другие.



Напомним, что доступ ко всему электронному собранию Президентской библиотеки осуществляется через Электронный читальный зал и открыт для всех желающих в Псковской областной универсальной научной библиотеке (Профсоюзная, д. 2, конференц-зал, Тел. 8(8112) 72-83-98).

Источник: Псковская Лента Новостей