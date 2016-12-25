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Россияне назвали Козловского и Безрукова актерами года

26.12.2016 13:51 ПЛН, Псков

Россияне назвали Данилу Козловского и Сергея Безрукова актерами года, сообщает ВЦИОМ на своем сайте. Козловский и Безруков набрали по 5%.
 
Музыкантами года, по мнению респондентов, стали Филипп Киркоров (7%), а также Григорий Лепс, Николай Басков, Сергей Лазарев и Алла Пугачева (по 4%), передает «Газета.Ru».
 
Писателями года признаны Дарья Донцова (3%) и Татьяна Устинова (2%).
 
Самыми популярными телепрограммами названы проекты Первого канала. Это ток-шоу «Пусть говорят» (11%), «Голос» (8%), «Новости» (6%).
 
Лидером в рейтинге сериалов стал «Мажор» (8%). Далее следуют «Тайны следствия», «След», «Универ» (по 4%).
 
Лучшим фильмом признаны «28 панфиловцев» (5%), на втором месте - «Экипаж» (4%).

Источник: Псковская Лента Новостей



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