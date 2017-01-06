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Посетить бесплатно спектакль «Мирлитонады» приглашают псковичей 8 января

07.01.2017 15:22 ПЛН, Псков

В завершающий день новогодних каникул, перед началом нового рабочего года, театр «Nostos» приглашает на свой спектакль «Мирлитонады» - спектакль в жанре абсурда по произведениям Д. Хармса, С. Беккета и Э. Ионеско.
 
 
«Мирлитонады» - это первая постановка театра по произведениям основоположников европейского абсурдизма Сэмюэла Беккета и Эжена Ионеско, русского писателя и поэта Даниила Хармса на музыку Антонио Вивальди и Иоганна Себастьяна Баха. Свое название спектакль получил по одноименному циклу стихотворений Сэмюэла Беккета.
 
«Это спектакль-диалог, касающийся каждого из нас. Будем рады видеть всех неравнодушных к театральному искусству и друг другу людей», - отметил режиссер «Nostosа» Александр Суховский.
 
Добавим, молодежный театр «Nostos» был создан в Пскове в апреле 2016 года. На практических занятиях по актерскому мастерству молодых артистов обучают навыкам сценического действия, движения, речи. Результатом практических занятий становится выпуск спектаклей. Премьера новой постановки театра запланирована на конец мая.
 
Спектакль пройдет 8 января в 18.00 по адресу: Красноармейская наб., д. 1. Вход свободный.

Источник: Псковская Лента Новостей



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