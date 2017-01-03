Сегодня: Среда, 04 Января    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Наращиваем обороты и тщательно следим за качеством! Для экономных мам «Таможенные системы XXI века» поздравляют псковичей Новый год - за качественные продукты! На чем можно будет заработать в следующем году Лучшая интерьерная печать в Пскове «Отпечаталось в сердце»: фразы, которые запомнились в 2016-м Новогодний ЦДИ Телефоны на все случаи жизни Купи у фермера
Депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский считает необходимым поддержку сельских Домов культуры

Депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский считает необходимым поддержку сельских Домов культуры

Сегодня, 19 декабря, в Малом зале Государственной Думы РФ состоялись парламентские слушания на тему «Поддержка и развитие театральной и культурно-досуговой деятельности на муниципальном уровне»...17



Живая легенда американского джаза выступит в Псковском драмтеатре

04.01.2017 13:01 ПЛН, Псков

22 февраля в 19:00 на большой сцене Псковского академического театра драмы состоится концерт джазовой музыки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции, перед псковичами выступит живая легенда американского джаза – Билл Сакстон и российский джаз-бэнд - трио Алексея Черемизова.

«Джазмен из Гарлема, тенор-саксофонист Билл Сакстон даже в преклонном возрасте изумляет драйвом и изобретательностью импровизаций. Создатель одной из главных достопримечательностей Гарлема - "Bill's Place Jazz-Club" с более чем полувековой историей, в котором сам Билли до сих пор играет каждую пятницу. Современник великих Паркера и Гиллеспи, Роллинза, Дэвиса и Колтрейна, он выступал со всеми легендами джаза 50-х.

Профессионализмом и виртуозностью игры Сакстона наслаждаются любители, ценители и вдохновленные джазом по всему миру. 

Достойный аккомпанемент игре Сакстона составит джаз-бэнд из Санкт-Петербурга – Трио Алексея Черемизова.

Алексей Черемизов (рояль) - великолепный пианист и аккомпаниатор. Под его руководством регулярно выступают трио и квартет замечательных джаз-музыкантов из Москвы и Санкт-Петербурга.

Егор Крюковских (ударные). Играет в составе Jazz Philharmonic Big Band, где собраны прекрасные музыканты Санкт-Петербурга. Егор не просто первоклассный музыкант, но и яркая личность. Егор принимал участие в музыкальном шоу на российском телевидении «Большой джаз».

Николай Затолочный (контрабас). Сотрудничал с такими музыкантами, как Дмитрий Мосьпан (Москва), Александр Машин (Москва), Дмитрий Баевский (Нью-Йорк), Клиффорд Барбаро (Нью-Йорк), Алекс Хоффман (Нью-Йорк), Илья Луштак (Нью-Йорк), Давид Голощекин (Санкт-Петербург), Геннадий Гольштейн (Санкт-Петербург). В настоящее время активно осваивает джазовую сцену Санкт-Петербурга. С 2009 года является постоянным участником биг-бендов "Jazz Philarmonic Big Band" и "Саксофоны Санкт-Петербурга" при Государственной Филармонии Джазовой Музыки», - отметили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Билеты уже поступили в продажу.

Для зрителей 6+

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2017 году?
















Loading...


Голосование

По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2017 году?
















Календарь

«« 2017 г.
«« январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31