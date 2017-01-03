Псковичей приглашают на презентацию книги филолога Елены Левкиевской и художника Веры Павловой «Русские праздники»

В четверг, 5 января, в 17 часов Центральная городская библиотека (ул. Конная, 6) приглашает на презентацию книги филолога Елены Левкиевской и художника Веры Павловой «Русские праздники». Презентация книги приурочена к юбилею художника.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, среди многочисленных наград Веры Павловой за достижения в области искусства книги наиболее значимы золотая медаль XXI Международной биеннале искусства книги в Братиславе (2001) и Диплом Международной триеннале книжной графики в Таллинне “Power of Pictures”2003. В 2014 году Вера Павлова стала лауреатом Почетного диплома Международного Совета по детской книге (IBBY).

«Книга «Русские праздники» рассказывает о том невообразимом годовом колесе, в котором для простого человека от сохи смешались православные святые, фольклорные русалки и колдуны, да отголоски языческих богов и их примет. Что общего у Велеса и святого Николы? Как гадали девушки на Руси, зачем качались на качелях и катались с гор деревенские жители, кто такие ряженые и волочебники, что такое кумление, мясоед, "страшные вечера" и "курячьи именины"…Как отгоняли нечистую силу в темные дни? В какие дни засылали сватов, а в какие и свадебки играли? Сколько длилось кумование и зачем кудрявили березы? Конечно, время, когда мы напрямую зависели от земли и погодных условий, подстраивая под них годовой календарь, уже минуло, утекло, но и для сегодняшних праздников можно почерпнуть полезную информацию, рецепт сочива и жаворонков, потешку, колядку, гадание на Рождество или просто насладиться прекрасными иллюстрациями, овеянными духом мифологического восприятия. Художником выстроен целый мир крестьянской России, где героями выступают как простые люди, так и русские святые, ангелы и серафимы. По страницам книги летят птицы, ползут улитки, разгуливают коты, барашки и зайцы.

В книге представлен и праздничный фольклор - присказки, стихи, загадки, гадальные песни, и фрагменты текстов тропарей.

Автор и художник сумели передать такое восприятие народных праздников, когда они становятся не просто вехами календаря, а предстают в лицах, когда невидимое становится зримым и соприсутствует человеку: святые "Борис и Глеб сеют хлеб", святой Василий Великий "ходит с плужком, сам Господь с мешком", а батюшка Покров укрывает поля снегом, избу теплом.

«Русские праздники»— это и книга для чтения с детьми, и художественный альбом для разглядывания, и пособие по этнографии. Огромная, в красочном коробе, в переплёте из грубой мешковины (с блинтовым окошком), с льняным ляссе, тонированной мелованной бумагой, с трёхсторонним красным обрезом и цветными форзацами, с замечательным качеством печати (отпечатана в Венгрии) - она представляет собою шедевр полиграфического искусства и триумф художника - иллюстратора.

Книга «Русские праздники» - событие для тех, кто интересуется русской традиционной славянской культурой и мифологией», - сообщили в библиотеке.

Источник: Псковская Лента Новостей