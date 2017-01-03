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Городская библиотека приглашает псковичей на просмотр фильма «Лучшее предложение»

04.01.2017 14:39 ПЛН, Псков

В четверг, 5 января, Центральная городская библиотека (ул. Конная, д. 6) приглашает всех к просмотру фильма «Лучшее предложение» с Джеффри Рашем, обладателем различных наград, в том числе премии «Оскар», двух «Золотых глобусов», трех премий BAFTA, премий «Эмми» и «Тони». Наиболее известные фильмы с его участием — «Блеск», «Влюбленный Шекспир», «Елизавета», «Перо маркиза де Сада», «Лучшее предложение», «Фрида», «Пираты Карибского моря» и «Король говорит!»

«Лучшее предложение» режиссера Джузеппе Торнаторе - фильм о природе чувств, в нем предметом исследования являются человеческие чувства, коим тысячи лет, и предметы искусства, которые вечны. Тема фильма – «В любой подделке всегда скрыто что-то подлинное».

«Лучшее предложение» – почти идеальное кино с отличным актерским кастингом, первоклассной музыкой и интригующим сюжетом. Этот фильм кажется настоящим произведением искусства. Есть такое прилагательное – интеллигентный. Его со всей смелостью можно применить к картине Джузеппе Торнаторе.

В ленте фигурирует множество подлинно существующих произведений искусства, так что просмотр ее при желании может превратиться в небольшой экзамен на знание исторических полотен великих мастеров. Это лучшее предложение для читателя и зрителя, который любит мозговой фитнес, сообщили в библиотеке.

Начало просмотра 5 января в 17 часов 30 минут.

Источник: Псковская Лента Новостей



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