Три века зимы экспонируют в «Михайловском»

проект «Бег времени». Новая экспозиция, подготовленная по материалам фондовых коллекций музея, продолжает рассказ об усадебном быте в пушкинское время. На этот раз речь идет о зимних забавах на улице и о занятиях, традиционных для долгих зимних вечеров в доме, как в будни, так и в праздники. В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», в Научно-культурном центре заповедника (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1) развернута новая выставка «Зима. Что делать нам в деревне?..». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, эта выставка продолжает начатый в прошлом году. Новая экспозиция, подготовленная по материалам фондовых коллекций музея, продолжает рассказ об усадебном быте в пушкинское время. На этот раз речь идет о зимних забавах на улице и о занятиях, традиционных для долгих зимних вечеров в доме, как в будни, так и в праздники.

Борис Козмин. Лунная ночь в Петровском (2005)

Наряду с предметами дворянского усадебного быта и произведениями декоративно-прикладного искусства XVIII — начала ХХ века, в экспозиции представлена живопись современных художников — жанровые картины и зимние пейзажи, виды псковских пушкинских мест. Последние, как своего рода «окна в настоящее», призваны еще раз напомнить о красоте зимней — «сонной» — северной природы, восхищавшей А.С. Пушкина, — отметили в музее.

Планируется, что выставка «Зима. Что делать нам в деревне?..» будет открыта для посетителей до ноября.

Источник: Псковская Лента Новостей