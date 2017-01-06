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Три века зимы экспонируют в «Михайловском»

07.01.2017 15:44 ПЛН, Псков

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», в Научно-культурном центре заповедника (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1) развернута новая выставка «Зима. Что делать нам в деревне?..». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, эта выставка продолжает начатый в прошлом году проект «Бег времени». Новая экспозиция, подготовленная по материалам фондовых коллекций музея, продолжает рассказ об усадебном быте в пушкинское время. На этот раз речь идет о зимних забавах на улице и о занятиях, традиционных для долгих зимних вечеров в доме, как в будни, так и в праздники.
 
 
Борис Козмин. Лунная ночь в Петровском (2005)
 
Наряду с предметами дворянского усадебного быта и произведениями декоративно-прикладного искусства XVIII — начала ХХ века, в экспозиции представлена живопись современных художников — жанровые картины и зимние пейзажи, виды псковских пушкинских мест. Последние, как своего рода «окна в настоящее», призваны еще раз напомнить о красоте зимней — «сонной» — северной природы, восхищавшей А.С. Пушкина, — отметили в музее.
 
Планируется, что выставка «Зима. Что делать нам в деревне?..» будет открыта для посетителей до ноября.

Источник: Псковская Лента Новостей



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