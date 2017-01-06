В Псковском драмтеатре состоялась Рождественская Губернаторская елка

В субботу, 7 января, в Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина прошла Рождественская Губернаторская елка.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, маленькие гости стали зрителями нового праздничного спектакля «Золушка» и участниками интерактивной программы с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Кроме того, каждый ребенок получил сладкий подарок и поздравительную открытку от губернатора области Андрея Турчака.

Напомним, что Губернаторская елка - ежегодное мероприятие для детей Псковской области, которое проводится по инициативе главы региона Андрея Турчака в дни празднования Нового Года и Рождества Христова. В этом году зрителями 10 праздничных представлений стали порядка трех тысяч ребят: воспитанники детских социальных учреждений, дети из многодетных семей, а также лауреаты и дипломанты региональных и всероссийских конкурсов и состязаний.

Организаторами новогодних и рождественских мероприятий для детей выступили Государственный комитет Псковской области по культуре и Театрально-концертная дирекция Псковской области при поддержке администрации региона.

Источник: Псковская Лента Новостей