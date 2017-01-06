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В Псковском драмтеатре состоялась Рождественская Губернаторская елка

07.01.2017 16:12 ПЛН, Псков

В субботу, 7 января, в Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина прошла Рождественская Губернаторская елка.
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, маленькие гости стали зрителями нового праздничного спектакля «Золушка» и участниками интерактивной программы с Дедом Морозом и Снегурочкой.
 
Кроме того, каждый ребенок получил сладкий подарок и поздравительную открытку от губернатора области Андрея Турчака.
 
Напомним, что Губернаторская елка - ежегодное мероприятие для детей Псковской области, которое проводится по инициативе главы региона Андрея Турчака в дни празднования Нового Года и Рождества Христова. В этом году зрителями 10 праздничных представлений стали порядка трех тысяч ребят: воспитанники детских социальных учреждений, дети из многодетных семей, а также лауреаты и дипломанты региональных и всероссийских конкурсов и состязаний.
 
Организаторами новогодних и рождественских мероприятий для детей выступили Государственный комитет Псковской области по культуре и Театрально-концертная дирекция Псковской области при поддержке администрации региона.

Источник: Псковская Лента Новостей



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