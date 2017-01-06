Маша Распутина извинилась перед поклонниками за отмену рождественских концертов в Пскове, Петербурге, Выборге и Колпино

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Правительственный законопроект о совершенствовании регулирования гостиничного бизнеса внесен в Госдуму2
|Илья Петров (другие записи автора)
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Вперед, к керосинкам!Казалось бы, после налога на безработных любимому начальству уже нечем удивить своих подопечных. Ан нет. Оказалось, что ставить под сомнение творческий потенциал российских чиновников было весьма неосмотрительно. И вот накануне Нового года, когда уже вовсю шло нарезание салатов и паковка холодильников, появилась новость о том, что Ростехнадзор (РТН) требует запретить россиянам...
Из-за якобы невыполненного организаторами гастролей технического райдера Маша Распутина отменила рождественские концерты в Пскове, Петербурге, Выборге и Колпино.
На официальных страницах в социальных сетях появилось следующее сообщение: «С сожалением сообщаем об отмене концертов в январе 2017 г. в Пскове, Санкт-Петербурге, Выборге и Колпино. Организаторы концертов не выполнили технический райдер Марии Распутиной, и она сочла невозможным проведение сольных концертов на недостойном уровне. Мария приносит извинения своему зрителю за эту ситуацию», пишет 47channel.ru.
Добавим, о том, что концерт Маши Распутиной, запланированный 8 января, отменяется в БКЗ Псковской областной филармонии, стало известно 30 декабря.
Источник: Псковская Лента Новостей