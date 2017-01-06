Маша Распутина извинилась перед поклонниками за отмену рождественских концертов в Пскове, Петербурге, Выборге и Колпино

Из-за якобы невыполненного организаторами гастролей технического райдера Маша Распутина отменила рождественские концерты в Пскове, Петербурге, Выборге и Колпино.

На официальных страницах в социальных сетях появилось следующее сообщение: «С сожалением сообщаем об отмене концертов в январе 2017 г. в Пскове, Санкт-Петербурге, Выборге и Колпино. Организаторы концертов не выполнили технический райдер Марии Распутиной, и она сочла невозможным проведение сольных концертов на недостойном уровне. Мария приносит извинения своему зрителю за эту ситуацию», пишет 47channel.ru.

Добавим, о том, что концерт Маши Распутиной, запланированный 8 января, отменяется в БКЗ Псковской областной филармонии, стало известно 30 декабря.

Источник: Псковская Лента Новостей