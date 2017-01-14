«Музыку кинематографа» приглашают послушать псковичей сегодня

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12 января в Псковской области не зарегистрировано дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими2
|Игорь Докучаев (другие записи автора)
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Страна бедных самогонщиковНедавнее ЧП в Иркутске, где произошло массовое отравление суррогатным алкоголем, а точнее - концентратом для ванн «Боярышник», казалось бы, должно многому научить употребляющих разные напитки граждан. Не услышать про 72 погибших жителя Иркутска, хлебнувших зелья, было невозможно - этой новостью было заполнено всё воздушное пространство не только в России. С самого верху...
15 января в 14.00 в Псковской областной библиотеке (ул. Профсоюзная, д.2) состоится заседание клуба любителей виниловых пластинок «Эдисон». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения, тема встречи - «Музыка кинематографа».
История киномузыки началась, как это ни странно, еще до изобретения звукового кино. Немые фильмы обычно сопровождались музыкой, чаще всего в исполнении пианиста-импрови
О роли музыки в кино можно говорить бесконечно. Часто мы сталкиваемся с тем, что фильм постепенно забывается, а музыка из него продолжает жить еще многие годы. Можно вспомнить многих талантливейших композиторов прошлого, благодаря которым фильм был узнаваем миллионами зрителей уже с первых музыкальных аккордов.
Один из выдающихся композиторов, который стоял у истоков советской киномузыки, народный артист РСФСР Исаак Осипович Дунаевский. Он написал музыку к фильмам «Дети капитана Гранта», «Вратарь», «Цирк», «Волга-Волга», «Светлый путь», «Весна», «Веселые ребята». Часто песня в кино приобретает особое значение, становясь музыкальным стержнем фильма. Песни Исаака Дунаевского «Широка страна моя родная», «Песня о встречном», «Марш веселых ребят», прозвучав с экрана, сразу стали популярны в стране.
Координатора клуба «Эдисон» - Алексей Моркин. Клуб работает на базе отдела литературы по культуре и искусству Псковской областной научной библиотеки.
ПОУНБ, отдел литературы по культуре и искусству, 1 этаж, телефон для справок: 72−84−06.
Источник: Псковская Лента Новостей