«Музыку кинематографа» приглашают послушать псковичей сегодня

15 января в 14.00 в Псковской областной библиотеке (ул. Профсоюзная, д.2) состоится заседание клуба любителей виниловых пластинок «Эдисон». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения, тема встречи - «Музыка кинематографа».

История киномузыки началась, как это ни странно, еще до изобретения звукового кино. Немые фильмы обычно сопровождались музыкой, чаще всего в исполнении пианиста-импрови затора. И хотя в большинстве случаев музыкальная иллюстрация киносеансов не отличалась высоким художественным качеством, она была необходима, и это ясно чувствовали и зрители, и администраторы первых кинотеатров.

О роли музыки в кино можно говорить бесконечно. Часто мы сталкиваемся с тем, что фильм постепенно забывается, а музыка из него продолжает жить еще многие годы. Можно вспомнить многих талантливейших композиторов прошлого, благодаря которым фильм был узнаваем миллионами зрителей уже с первых музыкальных аккордов.

Один из выдающихся композиторов, который стоял у истоков советской киномузыки, народный артист РСФСР Исаак Осипович Дунаевский. Он написал музыку к фильмам «Дети капитана Гранта», «Вратарь», «Цирк», «Волга-Волга», «Светлый путь», «Весна», «Веселые ребята». Часто песня в кино приобретает особое значение, становясь музыкальным стержнем фильма. Песни Исаака Дунаевского «Широка страна моя родная», «Песня о встречном», «Марш веселых ребят», прозвучав с экрана, сразу стали популярны в стране.

Координатора клуба «Эдисон» - Алексей Моркин. Клуб работает на базе отдела литературы по культуре и искусству Псковской областной научной библиотеки.

ПОУНБ, отдел литературы по культуре и искусству, 1 этаж, телефон для справок: 72−84−06.