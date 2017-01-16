В Псковском колледже искусств прошел концерт, посвященный Моцарту

Концерт, посвященный 260-летию В.А. Моцарта, состоялся на минувшей неделе в Псковском областном колледже искусств им. Н. А. Римского-Корсакова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учебном заведении, зрителями концерта стали учащиеся Областной музыкальной школы одарённых детей «Камертон», их педагоги и родители.



Студенты и преподаватели музыкального отделения колледжа Светлана Родионова, Дария Яблочкина, София Рашковская, Дарья Крешевская, Наталья Фёдорова, Дмитрий Жданов, Валерия Дунюшкина исполнили камерно-инструментальные и камерно-вокальные сочинения венского классика В. А. Моцарта.

Ведущие концерта - студенты 2 курса специальности «Теория музыки» Анастасия Дроздова и Ольга Зимникова - рассказали об удивительном и ярком таланте композитора, его творческом пути и провели интерактивную игру с юными слушателями.



Украшением концерта стали вокальные сочинения члена Союза композиторов РФ, преподавателя колледжа Татьяны Лаптевой, посвящённые памяти В. А. Моцарта. Их исполнили: лауреат международных конкурсов Кира Горшкова и Дария Яблочкина, партия фортепиано прозвучала в авторском исполнении. Произведения, исполнявшиеся впервые, были тепло приняты слушателями.



Концерт сопровождался компьютерной презентацией и видеорядом с фрагментами инструментальной и хоровой музыки Моцарта, составленными студентом специальности «Теория музыки» Тимофеем Никогосовым.

По словам преподавателя музыкально-теоретических дисциплин и руководителя проекта Ирины Сидяковой, концерты для учащихся школы «Камертон» имеют важное культурно-просветительское и воспитательное значение и являются частью профориентационной работы колледжа искусств.



Напомним, что В. А Моцарт - автор более 600 сочинений во всех известных жанрах своего времени. Он создал более 20 произведений для театра, около 50 симфоний, инструментальных концертов, 32 струнных квартета, клавирные сонаты, около 70 духовных произведений, песен и многое другое.

Источник: Псковская Лента Новостей