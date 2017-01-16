«Рождественский романс» услышат псковичи на концерте в музыкальной школе №2

Сегодня, 17 января, в 19.00 в музыкальной школе № 2 имени М.П. Мусоргского (ул. Красноармейская, 21) состоится концерт «Рождественский романс».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, музыкальные произведения исполнит директор школы, заслуженный работник культуры РФ Юрий Наконечный в сопровождении ансамбля «Элегия», основателем и художественным руководителем которого он является. Кроме того, будут сольные выступления под гитару.

В концерте будет два отделения, по 14 романсов в каждом. Псковичи услышат такие любимые и известные произведения, как «Утро туманное», «Утомленное солнце», «Лунная рапсодия», «Зеленоглазый ангел», «Забыли Вы», «Былое увлечение», «Эй, ямщик, гони-ка к яру» и другие.

Источник: Псковская Лента Новостей