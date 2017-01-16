Сегодня: Вторник, 17 Января    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Полититоги года Оригинальные подарки на 23 февраля и 8 марта Легкий переход Виртуальные игры в Пскове Для экономных мам «Отпечаталось в сердце»: фразы, которые запомнились в 2016-м Купи у фермера Лучшая интерьерная печать в Пскове
Выставка копий фресок церкви Успения Святой Богородицы в Мелетово открывается 18 января на Ленина, 1

Выставка копий фресок церкви Успения Святой Богородицы в Мелетово открывается 18 января на Ленина, 1

18 января в 18.00 в Выставочном зале Союза художников на ул. Ленина, 1 открывается выставка копий фресок церкви Успения Св. Богородицы в деревне Мелетово. Вход на...5



В Псковской областной библиотеке 18 января обсудят историческую правду и художественный вымысел в фильме «Викинг»

17.01.2017 11:58 ПЛН, Псков

18 января в 16.00 в Псковской областной библиотеке (ул. Профсоюзная, д. 2) состоится открытая лекция «Древняя Русь и князь Владимир: историческая правда и художественный вымысел в фильме Андрея Кравчука «Викинг».
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, лекцию прочтет Максим Колпаков, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой всеобщей истории и регионоведения ПсковГУ, член клуба исторической реконструкции «Усадьба».
 
Вход свободный.
ПОУНБ, конференц зал, 2 этаж.
Телефон для справок: 72-84-06.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 7 | Вставить в блог | Версия для печати


 

По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2017 году?
















Loading...


Голосование

По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2017 году?
















Календарь

«« 2017 г.
«« январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31