Псковичей приглашают на выставки раритетных книг

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Искусствовед Тамара Шулакова обратилась к Ивану Цецерскому с идеей внедрения 200 городских туристических маршрутов10
|Елена Ширяева (другие записи автора)
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«Закон Димы Яковлева»: невозможное невозможно«Закон Димы Яковлева» не будет отменен никогда – такой вывод напрашивается после того, как улеглась первая эйфория среди его противников. И эйфория-то была так себе, вызванная не столько решением Европейского суда по правам человека (когда его в России по кочкам не несли?), сколько заявлением спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Напомню, что Валентина...
Центр по работе с редкими и ценными документами Псковской областной библиотеки (ул. Профсоюзная, д.2) в январе представляет несколько выставок.
Так, одна из экспозиций посвящена 285-летию Пьера Огюстена Карона Бомарше, французского драматурга и публициста На выставке представлены два издания пьесы Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро», принесшей автору всемирную известность: карманная книжка серии «Универсальная библиотека» одного из крупнейших издательств «Польза» Антика Владимира Морицевича, 1911 года и издание 1984 года из коллекции «Миниатюрные издания» с иллюстрациями художника Ю. М. Игнатьева.
Из работ о писателе посетителям будет интересно репринтное издание (Лейпциг, 1970 г.) 36 тома 1852 года литературного журнала «Современник», издававшегося И. И. Панаевым и Н. А. Некрасовым. В нем напечатана в переводе работа Луи-Леонарда де Ломени «Бомарше, его жизнь, произведения и время» с совершенно новыми материалами из архива Бомарше. Эта публикация является редкостью, в России Ломени больше не издавался.
Еще одна выставка - к 395-летию Жана Батиста Мольера, французского комедиографа XVII века. Здесь представлены собрания сочинений Мольера, издававшиеся в дореволюционной России: Собрание сочинений Мольера: с биографией, сост. Алексеем Веселовским: С.-Петербург: Издание О. И. Бакста, 1884. Осип Игнатьевич Бакст известен как издатель целого ряда капитальных сочинений, составитель Алексей Николаевич Веселовский - литературовед, профессор, специалист по западноевропейск
Экспозиция к 185-летию величайшего графика XIX века Гюстава Доре также представлена в библиотеке. Французский художник, обращавшийся в своем творчестве, помимо графики, к живописи и скульптуре, невиданную популярность во всем мире приобрел именно своими книжными иллюстрациями. Доре создал тысячи гравюр, которые входят в золотой фонд всемирного художественного наследия. Непревзойденными считаются его иллюстрации к Библии, «Божественной комедии» Данте, «Гаргантюа и Пантагрюэлю» Рабле, «Хитроумному идальго Дон Кихоту Ламанчскому» Сервантеса и многим другим произведениям мировой классики.
На выставке представлены книги XIX-XX веков российских издательств с иллюстрациями Г. Доре. Среди них обращают на себя внимание два подарочных издания большого формата: поэма Самюэля Тэйлора. Колриджа «Старый моряк» 1893 года и поэмы Джона
Мильтона «Потерянный и Возвращенный рай» 1896 года.
Выставки работают до 6 февраля.
Экспозиция к 185-летию величайшего графика XIX века Гюстава Доре также представлена в библиотеке. Французский художник, обращавшийся в своем творчестве, помимо графики, к живописи и скульптуре, невиданную популярность во всем мире приобрел именно своими книжными иллюстрациями. Доре создал тысячи гравюр, которые входят в золотой фонд всемирного художественного наследия. Непревзойденными считаются его иллюстрации к Библии, «Божественной комедии» Данте, «Гаргантюа и Пантагрюэлю» Рабле, «Хитроумному идальго Дон Кихоту Ламанчскому» Сервантеса и многим другим произведениям мировой классики.
На выставке представлены книги XIX-XX веков российских издательств с иллюстрациями Г. Доре. Среди них обращают на себя внимание два подарочных издания большого формата: поэма Самюэля Тэйлора. Колриджа «Старый моряк» 1893 года и поэмы Джона
Мильтона «Потерянный и Возвращенный рай» 1896 года.
Выставки работают до 6 февраля.
Источник: Псковская Лента Новостей