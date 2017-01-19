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Псковский историк заступился за Русь языческую

Псковский историк заступился за Русь языческую

Немало любознательных псковичей привлекла открытая лекция «Древняя Русь и князь Владимир: историческая правда и художественный вымысел в фильме Андрея Кравчука «Викинг». Организаторами выступили Университет третьего возраста...56



Псковичей приглашают на выставки раритетных книг

20.01.2017 16:34 ПЛН, Псков

Центр по работе с редкими и ценными документами Псковской областной библиотеки (ул. Профсоюзная, д.2) в январе представляет несколько выставок.

Так, одна из экспозиций посвящена 285-летию Пьера Огюстена Карона Бомарше, французского драматурга и публициста На выставке представлены два издания пьесы Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро», принесшей автору всемирную известность: карманная книжка серии «Универсальная библиотека» одного из крупнейших издательств «Польза» Антика Владимира Морицевича, 1911 года и издание 1984 года из коллекции «Миниатюрные издания» с иллюстрациями художника Ю. М. Игнатьева.

Из работ о писателе посетителям будет интересно репринтное издание (Лейпциг, 1970 г.) 36 тома 1852 года литературного журнала «Современник», издававшегося И. И. Панаевым и Н. А. Некрасовым. В нем напечатана в переводе работа Луи-Леонарда де Ломени «Бомарше, его жизнь, произведения и время» с совершенно новыми материалами из архива Бомарше. Эта публикация является редкостью, в России Ломени больше не издавался.

Еще одна выставка - к 395-летию Жана Батиста Мольера, французского комедиографа XVII века. Здесь представлены собрания сочинений Мольера, издававшиеся в дореволюционной России: Собрание сочинений Мольера: с биографией, сост. Алексеем Веселовским: С.-Петербург: Издание О. И. Бакста, 1884. Осип Игнатьевич Бакст известен как издатель целого ряда капитальных сочинений, составитель Алексей Николаевич Веселовский - литературовед, профессор, специалист по западноевропейской литературе, считавшийся основоположником русского «мольеризма»; Cобрание сочинений Мольера: 19 пьес с иллюстрациями (копиями с гравюр) Эдмонда Гедуэна, Луи Лелуа и др. фр. худож., С.-Петербург, 1899 (Санкт-Петербург : Типография брат. Пантелеевых); Полное собрание сочинений Мольера 1912 и 1913 годов. В экспозиции представлено издание о Мольере Михаила Афанасьевича Булгакова «Жизнь господина де Мольера» с послесловием В. Каверина 1962 года из серии «Жизнь замечательных людей». Это первое издание романа-биографии Мольера, так и неизданное при жизни автора.


Экспозиция к 185-летию величайшего графика XIX века Гюстава Доре также представлена в библиотеке. Французский художник, обращавшийся в своем творчестве, помимо графики, к живописи и скульптуре, невиданную популярность во всем мире приобрел именно своими книжными иллюстрациями. Доре создал тысячи гравюр, которые входят в золотой фонд всемирного художественного наследия. Непревзойденными считаются его иллюстрации к Библии, «Божественной комедии» Данте, «Гаргантюа и Пантагрюэлю» Рабле, «Хитроумному идальго Дон Кихоту Ламанчскому» Сервантеса и многим другим произведениям мировой классики.

На выставке представлены книги XIX-XX веков российских издательств с иллюстрациями Г. Доре. Среди них обращают на себя внимание два подарочных издания большого формата: поэма Самюэля Тэйлора. Колриджа «Старый моряк» 1893 года и поэмы Джона

Мильтона «Потерянный и Возвращенный рай» 1896 года.

Выставки работают до 6 февраля.

 

 

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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