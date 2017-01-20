«Сказочную выставку» развернул в Псковской областной библиотеке музей-заповедник «Михайловское»

В Псковской областной универсальной научной библиотеке (ул. Профсоюзная, 2) с сегодняшнего дня развёрнута новая для Пскова выставка — «Сказочные художники. Книжная графика Юрия и Елизаветы Васнецовых». Подготовлена экспозиция в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» по материалам музейного собрания.

Елизавета Васнецова. Из иллюстраций к сборнику русских народных колыбельных песен «Баю-баюшки-баю» (1990).

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в экспозицию вошло порядка двадцати иллюстраций Васнецовых к детским книжкам разных лет. Большая часть репродукций размещена рядом с текстами русских народных прибауток, потешек, песенок, по мотивам которых и были созданы.

В «Михайловском» напомнили, что творческое наследие Юрия Алексеевича Васнецова разнообразно. Он работал как живописец, график, художник по фарфору, театральный художник, однако известность мастеру принесли именно «сказочные», детские книги, которые он иллюстрировал. На предваряющем выставку баннере воспроизведены слова Юрия Васнецова: «В детстве мама читала мне сказки. И няня тоже читала сказки. Сказка вошла в меня. Сказке нигде не загорожено». Продолжателем дела Юрия Васнецова стала его старшая дочь Елизавета. Ей «по крови» передались редкостный колористический дар и любовь к формальным и композиционным решениям, которые близки к фольклорным, — отмечают в заповеднике.

В «Михайловском» отметили, что выставки произведений художников Васнецовых традиционно пользуются большим зрительским интересом. В том или ином составе работы представителей «сказочной династии» музей экспонировал как на своей территории, так и на выезде. Так, например, выставку-ретроспекцию «Пушкинский Заповедник в графике Елизаветы Васнецовой», а затем прижизненные издания Юрия Васнецова и материалы к ним (эскизы, графические листы, типографские оттиски и так далее) демонстрировали в выставочном зале в мемориальной усадьбе Пушкина в 2012 и в 2013 годах соответственно. А из событий последних лет можно назвать показы работ Васнецовых на совместной с Таллинским Русским музеем выставкой Пушкинского Заповедника в Эстонии в феврале 2015 года или их баннерную выставку, отдельным блоком включённую в музейный проект «Посвящается книге», в городской библиотеке Стокгольма в сентябре 2016-го.

Планируется, что в Пскове экспозиция «Сказочные художники. Книжная графика Юрия и Елизаветы Васнецовых» будет работать до 10 марта.

Юрий Васнецов. Из иллюстраций к книжке «Радуга-дуга» (1969).

Добавим, что выставки из фондов «Михайловского» проходят в интерьерах Псковской областной библиотеки постоянно. Так, в год 110-летия со дня рождения первого послевоенного директора «Пушкинского уголка» С.С. Гейченко здесь была организована фундаментальная, более чем из ста снимков фотовыставка о легендарном михайловском хранителе и «домовом». А только в течение двух последних лет в ПОУНБ можно было увидеть и большую «святогорскую» подборку гравюр известного псковского художника Валентина Васильева, и тончайшие акварельные иллюстрации к «Онегину», выполненные выдающимся русским графиком Юрием Игнатьевым, и музейную летопись от известного фотомастера Юрия Белинского, и многое другое.

Источник: Псковская Лента Новостей