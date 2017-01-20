Выставка копий фресок церкви Успения Святой Богородицы в Мелетово будет продлена до 8 февраля

Выставка копий фресок церкви Успения Св. Богородицы в деревне Мелетово в Выставочном зале Союза художников на ул. Ленина, 1 будет продлена до 8 февраля (ФОТОРЕПОРТАЖ). Об этом в прямом эфире передачи «Стартовая площадка» на «Радио России-Псков» сообщил председатель регионального отделения Союза художников России Виктор Лысюк.

По его словам, решение о продлении выставки было принято в связи с огромным интересом псковичей и гостей города к этому проекту. «Могу сказать, что это - событие года», - поделился гость нашей студии. По мнению художника, выставка уникальна по своей значимости и по заинтересованности зрителей.

Экспозиция организована Союзом художников, центром им. Волошина при поддержке Госкомитета по культуре Псковской области и Псковским музеем-заповедником. Вход на выставку свободный.

Выставка проводится в поддержку восстановления уникальнейших фресок и самого храма. На Псковской земле расположены до 5000 памятников древности, грандиозными по художественному значению и брендовой ценности. Среди ансамблей древнерусской фресковой живописи главную ценность представляют собой три основных храма, сохранившие древние росписи: Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, Собор Рождества Богородицы Снетогорского монастыря и церковь Успения Святой Богоматери в Мелетово.

Успенский храм в Мелетово – выдающийся памятник Псковской школы архитектуры и монументальной живописи 15 века. Стены храма расписаны уникальными фресками. В их основу положено множество сюжетов литературных произведений, известных в то время. Памятник актуален техникой, в которой созданы сюжеты картин. Специалисты считают, что росписи выполняли мастера фресковой живописи и художники, которые работали в технике книжной миниатюры и даже иконники.

Мелетовские росписи содержат ряд уникальных иконографических сюжетов, отражающих культурно-исторические особенности жизни Псковских земель.

Более ста лет изучается система росписей и многие сюжеты еще не прочтены. Храм находится в аварийном состоянии, в любой момент может обрушится.

Источник: Псковская Лента Новостей