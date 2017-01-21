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«Круглый стол», посвященный погибающим фрескам Пскова, состоится 29 января

В воскресенье, 29 января, в 14.00, в Псковском региональном отделении Союза художников России (ул. Ленина, 1) состоится «круглый стол» по проблемам фресок Пскова. Как сообщила Псковской Ленте...17



Псковичи удостоены Всероссийской православной литературной премии имени князя Александра Невского

22.01.2017 09:23 ПЛН, Псков

24 января в духовно-просветительском центре Александро-Невской Лавры «Святодуховский» в Санкт-Петербурге состоится вручение XIII Всероссийской православной литературной премии имени святого князя Александра Невского.
 
Дипломы и награды победителям вручит наместник Александро-Невской Лавры епископ Кронштадтский Назарий, сообщает пресс-служба комитета по печати и взаимодействию со СМИ администрации Санкт-Петербурга.
 
В этом году в 8 номинациях будут награждены 13 лауреатов из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Пскова, Казани, Иркутска и других городов России. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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