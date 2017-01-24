Обнаружение древнего поселения у новосокольнической деревни Горожане археологи считают главной находкой 2016 года

Обнаружение поселения X-XI века у деревни Горожане в Новосокольническом районе археологи считают главной находкой 2016 года. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 24 января сообщила директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова.

С каждым годом работы центра в Псковской области расширяются. В 2016 году они шли в Пскове, Великих Луках, по трассе строительства ВЛ-330 кВ, в Островском, Новосокольническом, Усвятском, Красногородском и других районах.

Главное открытие прошлого года, подчеркнула Марина Кулакова, - выявление объекта археологического наследия «Поселение у деревни Горожане» в Новосокольническом районе. Предположительно, это поселение X-XI века под достаточно мощным культурным слоем - до 1 метра. Площадь памятника - примерно 1,5 гектара.

Исследователи пришли к выводу, что это богатое торгово-ремесленное поселение, которое находилось на пути, связывающем север и юг страны. Предшествовала открытию памятника находка одного из поисковиков - большая коллекция предметов.

Еще одна интересная разведка проводилась в Красногородском районе. В результате этих исследований удалось выявить объекты культурного наследия, памятники археологии «Грунтовый могильник у деревни Станкеево», «Посад города Красный», также удалось уточнить данные о ОНК федерального значение «Городище XV-XVI вв. н. э.».

У деревни Смоленка Островского района был исследован участок могильника, относящегося к культуре псковских длинных курганов. Проведены раскопки двух курганных насыпей. Кроме того, было выяснено, что на изучаемом участке сохранились остатки погребальных памятников, не видимых над уровнем современной земной поверхности, известных только по результатам обследований начала XX века - удалось зафиксировать ровик третьего, практически исчезнувшего, кургана. Приблизительная датировка - VI-VIII вв.

В минувшем голу определены границы территории объекта культурного наследия «Культурный слой города Великие Луки».

Произведена археологическая разведка по трассе строительства ВЛ-330 кВ «Новосокольники-Талашкино» на территории Новосокольнического, Великолукского, Усвятского районов. В ходе разведки выявлены шесть памятников археологов, зафиксированные впервые.

Кроме того, велись археологические исследования в Псковском кремле в рамках разработки проекта реставрации кремля. Были открыты подставки митрополичьего двора. Археологи предлагают музеефицировать те архитектурные остатки, которые были найдены в ходе археологических работ.

В 2016 году начаты археологические раскопки в Пскове на территории ТЭЦ. Изучены чуть более 100 квадратных метров. Марина Кулакова прогнозирует там еще более интересные открытия, чем кладовая ювелира.

Источник: Псковская Лента Новостей