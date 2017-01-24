Сегодня: Вторник, 24 Января    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Для экономных мам Кинокайф Легкий переход Полититоги года Купи у фермера Лучшая интерьерная печать в Пскове
«Круглый стол», посвященный погибающим фрескам Пскова, состоится 29 января

«Круглый стол», посвященный погибающим фрескам Пскова, состоится 29 января

В воскресенье, 29 января, в 14.00, в Псковском региональном отделении Союза художников России (ул. Ленина, 1) состоится «круглый стол» по проблемам фресок Пскова. Как сообщила Псковской Ленте...22



«Рай» Кончаловского в окончательный список претендентов на «Оскар» не попал

24.01.2017 16:47 ПЛН, Псков

Фильм Андрея Кончаловского «Рай» не вошел в итоговый список соискателей премии «Оскар» американской киноакадемии в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», сообщает «Интерфакс».

В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за «Оскар» будут бороться картины «Коммивояжер» Асгара Фархади, «Тони Эрдманн» Марен Аде, «Моя земля» Мартина Зандвлиета, «Вторая жизнь Уве» Ханнеса Холма, «Танна» Бентли Дина и Мартина Батлера, объявили во время трансляции оглашения списков претендентов на «Оскар» Американской академии киноискусств во вторник.

Всего на включение в список номинации претендовало 85 лент.

Церемония вручения наград Американской киноакадемии пройдет в Лос-Анджелесе 26 февраля.

«Рай» А.Кончаловского участвовал в основной программе 73-го Венецианского кинофестиваля. Там 8 сентября 2016 года состоялась мировая премьера ленты. Андрей Кончаловский был удостоен в Венеции «Серебряного льва» за режиссерскую работу.

В российский прокат «Рай» вышел 19 января. Он был включен в лонг-лист премии «Оскар».

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 2 | Вставить в блог | Версия для печати


 

По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2017 году?
















Loading...


Голосование

По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2017 году?
















Календарь

«« 2017 г.
«« январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31