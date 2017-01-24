«Рай» Кончаловского в окончательный список претендентов на «Оскар» не попал

Фильм Андрея Кончаловского «Рай» не вошел в итоговый список соискателей премии «Оскар» американской киноакадемии в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», сообщает «Интерфакс».

В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за «Оскар» будут бороться картины «Коммивояжер» Асгара Фархади, «Тони Эрдманн» Марен Аде, «Моя земля» Мартина Зандвлиета, «Вторая жизнь Уве» Ханнеса Холма, «Танна» Бентли Дина и Мартина Батлера, объявили во время трансляции оглашения списков претендентов на «Оскар» Американской академии киноискусств во вторник.

Всего на включение в список номинации претендовало 85 лент.

Церемония вручения наград Американской киноакадемии пройдет в Лос-Анджелесе 26 февраля.

«Рай» А.Кончаловского участвовал в основной программе 73-го Венецианского кинофестиваля. Там 8 сентября 2016 года состоялась мировая премьера ленты. Андрей Кончаловский был удостоен в Венеции «Серебряного льва» за режиссерскую работу.

В российский прокат «Рай» вышел 19 января. Он был включен в лонг-лист премии «Оскар».

Источник: Псковская Лента Новостей