Исследованием двух достопримечательных мест займутся псковские археологи в 2017 году

Исследованием двух достопримечательных мест займутся псковские археологи в 2017 году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 24 января сообщила директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова.

В планах 2017 года исследование достопримечательных мест «Средняя Плюсса» и «Фортификационные и инженерные сооружения Первой мировой войны на территории Псковской области».

Кроме того, археологические работы продолжатся в Великих Луках. «Археология всерьез и надолго приходит в Великие Луки», - подчеркнула Марина Кулакова.

Продолжатся археологические раскопки на территории бывшей ТЭЦ в Пскове по адресу: ул. Советская, 29.

В минувшем году центром были разработаны 26 проектов границ территорий памятников, в основном, в Гдовском районе.

Источник: Псковская Лента Новостей