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«Круглый стол», посвященный погибающим фрескам Пскова, состоится 29 января

«Круглый стол», посвященный погибающим фрескам Пскова, состоится 29 января

В воскресенье, 29 января, в 14.00, в Псковском региональном отделении Союза художников России (ул. Ленина, 1) состоится «круглый стол» по проблемам фресок Пскова. Как сообщила Псковской Ленте...22



Исследованием двух достопримечательных мест займутся псковские археологи в 2017 году

24.01.2017 16:49 ПЛН, Псков

Исследованием двух достопримечательных мест займутся псковские археологи в 2017 году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 24 января сообщила директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова.

В планах 2017 года исследование достопримечательных мест «Средняя Плюсса» и «Фортификационные и инженерные сооружения Первой мировой войны на территории Псковской области».

Кроме того, археологические работы продолжатся в Великих Луках. «Археология всерьез и надолго приходит в Великие Луки», - подчеркнула Марина Кулакова.

Продолжатся археологические раскопки на территории бывшей ТЭЦ в Пскове по адресу: ул. Советская, 29.

В минувшем году центром были разработаны 26 проектов границ территорий памятников, в основном, в Гдовском районе.

Источник: Псковская Лента Новостей



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