Волонтеры оказали большую поддержку псковским археологам в полевом сезоне 2016 года

Волонтеры оказали большую поддержку псковским археологам в полевом сезоне 2016 года. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 24 января сообщила директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова.

Стала уже традицией организация центром волонтерских лагерей. В работе лагеря в 2016 году приняли участие волонтеры из Пскова, Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Петрозаводска, члены студенческого поискового отряда ПсковГУ «Наш выбор».

11-17 июля была организована работа молодежного волонтерского лагеря на озере Ратец в Псковском районе. Целью экспедиции было археологическое изучение партизанской базы 2 Ленинградской партизанской бригады, функционирующей с лета 1943 года по зиму 1944 года. Экспедиция провела археологические раскопки одной из сохранившихся землянок. Были изучены конструктивные особенности временного жилища, получена доказательства пребывания на территории лагеря беженцев из числа гражданских лиц.

18-24 июля продолжилась работа волонтерского лагеря на территории поселения близ деревни Горожане Новосокольнического района. Целью было определение границ территории памятника. В результате проведенных мероприятий были определены размеры поселения, мощность культурных отложений, собрана вещевая коллекция.

Привлекла внимание неравнодушных к археологии и акция центра «Археология выходного дня». В ней приняли участие несколько десятков человек.

Источник: Псковская Лента Новостей