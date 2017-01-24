Псковская областная библиотека приглашает на кинолекторий «Тихий Дон». Актрисы «Тихого Дона»

25 января в 11 часов в отделе литературы по культуре и искусству библиотеки пройдет обсуждение экранизаций романа Михаила Шолохова «Тихий Дон», сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

2017 год объявлен годом 100-летия событий 1917 года, крупнейших политических потрясений ХХ века, которые изменила пути исторического развития России.

Роман Шолохова «Тихий Дон» отражает переломный момент русской истории и его влияние на судьбы конкретных людей.

Историческая эпопея всегда привлекала внимание режиссеров. Многочисленные экранизации и постановки сами становились свидетельствами времени, отражая взгляд потомков на произошедшие события, типажи и характеры.

Мероприятие состоится в отделе литературы по культуре и искусству, 1 этаж. Телефон для справок: 72−84−06.

Источник: Псковская Лента Новостей