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«Круглый стол», посвященный погибающим фрескам Пскова, состоится 29 января

«Круглый стол», посвященный погибающим фрескам Пскова, состоится 29 января

В воскресенье, 29 января, в 14.00, в Псковском региональном отделении Союза художников России (ул. Ленина, 1) состоится «круглый стол» по проблемам фресок Пскова. Как сообщила Псковской Ленте...22



Псковская областная библиотека приглашает на кинолекторий «Тихий Дон». Актрисы «Тихого Дона»

24.01.2017 17:04 ПЛН, Псков

25 января в 11 часов в отделе литературы по культуре и искусству библиотеки пройдет обсуждение экранизаций романа Михаила Шолохова «Тихий Дон», сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

2017 год объявлен годом 100-летия событий 1917 года, крупнейших политических потрясений ХХ века, которые изменила пути исторического развития России.

Роман Шолохова «Тихий Дон» отражает переломный момент русской истории и его влияние на судьбы конкретных людей.

Историческая эпопея всегда привлекала внимание режиссеров. Многочисленные экранизации и постановки сами становились свидетельствами времени, отражая взгляд потомков на произошедшие события, типажи и характеры.

Мероприятие состоится в отделе литературы по культуре и искусству, 1 этаж. Телефон для справок: 72−84−06.

Источник: Псковская Лента Новостей



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