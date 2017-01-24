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«Круглый стол», посвященный погибающим фрескам Пскова, состоится 29 января

«Круглый стол», посвященный погибающим фрескам Пскова, состоится 29 января

В воскресенье, 29 января, в 14.00, в Псковском региональном отделении Союза художников России (ул. Ленина, 1) состоится «круглый стол» по проблемам фресок Пскова. Как сообщила Псковской Ленте...22



Выставка «Мастерская С 17» архитектора-реставратора Сергея Михайлова откроется в Пскове

24.01.2017 17:36 ПЛН, Псков

25 января в 17 часов в Центральной городской библиотеке (ул. Конная, д. 6) пройдет открытие выставки «Мастерская С 17» архитектора-реставратора  Сергея Михайлова. На юбилейной выставке художника представлено 20 работ: акварель, быстрый рисунок, коллаж, инсталляция, резьба по дереву, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Сергей Михайлов - известный архитектор,  автор  необычных проектов  для городов-побратимов Пскова, защитник псковской старины, исследователь городской среды, активист и народный мастер.  

Сергей Петрович живет и работает  в Пскове 45 лет. За это время им был сделан проект реставрации деревянного храма Варвары Великомученицы на Плехановском посаде, проект-исследование и проект воссоздания интерьера собора Рождества Иоанна Предтечи на Комсомольской площади, восстановлены  главные дома усадеб «Вечаша» и «Любенск».  По проектам Сергея Михайлова построены храмы в Стругах Красных и в Богданово под Псковом, обследована и реставрирована церковь Успения с Полонища в Пскове и церковь Успения в Бутырках.

«Моя биография равняется моему искусству, - говорит художник. - Я работал в Сургуте,  Свердловске, Смоленске, Черновцах, Гомеле и других географических точках,  делал иконостасы и детали убранства, интерьеры храмов, но только в Пскове обрел круг  великих друзей - Всеволода Смирнова, Бориса Скобельцына, Михаила Семенова и Вера Алексеевна Лебедева.  Художник обязан создавать миф, и я его создал».

Сегодня Сергей Михайлов считает себя арт-практиком. Предметом практики может быть и делание картонной коробки, и резьба по дереву, и медитация, и витание в облаках, и рисование картинок, и придумывание проектов в защиту псковских древностей. Он много экспериментирует, цитируя Казимира Малевича,  говорит, что хочет остановить прогресс и гонку истории, размышляет над проблемой времени. Он создает свои  фантазийные проекты: «Дома-Утки», «Радость жизни» «Даешь новую жизнь Пизанской башне», «Пушкин. Язык - враг мой», играя в пространстве псковских «митьков».

На выставке всех ждет мастер-класс  Сергея Михайлова  «Рисуем  друдлы» и подарки студентам в честь праздника.

Источник: Псковская Лента Новостей



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