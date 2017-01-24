В 2016 году завершена работа по разработке зон охраны монумента «Ледовое побоище»

В 2016 году завершена работа по разработке зон охраны монумента «Ледовое побоище». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 24 января сообщила директор Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области Нина Авдонина.

Она рассказала, что в минувшем году центр вел работы на 240 объектов культурного наследия на территории Псковской области.

В частности, в Острове были обследованы 48 объектов, определены 39 границ памятников архитектуры.

В 2016 году была закончена разработка зон охраны памятника «Монумент Ледовое побоище» и объектов в Черехе.

Главным событием минувшего года Нина Авдонина назвала 50-летний юбилей организации.

Источник: Псковская Лента Новостей