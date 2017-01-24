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Не очень профессионально выполненная проектная документация для реставрации Псковского кремля ставит под вопрос выполнение работ

24.01.2017 17:43 ПЛН, Псков

Не очень профессионально выполненная проектная документация для реставрации Псковского кремля ставит под вопрос выполнение работ. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 24 января сообщила первый заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по охране культурного наследия Наталья Сергеева. 

Она напомнила, что проект реставрации Кремля рассматривался на научно-методическом совете Минкульта, где был подвергнут специалистами критике и отправлен на доработку. Псковичи рассчитывают, что проект, разработанный и доработанный фирмой из Кургана, будет вынесен на повторное рассмотрение совета при Минкульте. 

«К памятнику требуется пристальное внимание. Не очень профессионально выполнена проектная документация сдерживает решение вопроса по производству работ на этом объекте», - уверена Наталья Сергеева. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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