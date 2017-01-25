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«Круглый стол», посвященный погибающим фрескам Пскова, состоится 29 января

«Круглый стол», посвященный погибающим фрескам Пскова, состоится 29 января

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Премьера выставки «Пушкин - друг зайцев» Игоря Шаймарданова состоится в Пскове 4 февраля

26.01.2017 11:19 ПЛН, Псков

4 февраля в 14.00 в Псковской областной универсальной научной библиотеке состоится открытие выставки Игоря Шаймарданова «Пушкин - друг зайцев».
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, вместе с Александром Сергеевичем Пушкиным в работах художника будут присутствовать «звери большие, зверишки меньшие». Вся эта живность, пичужки и насекомые, вымышленные и сказочные существа являются полноправными героями второго плана в литературном наследии поэта. И если у них не случается быть непосредственными участниками всех сюжетных перипетий, то, как минимум они дополняют и завершают общую картину повествования, вносят последний штрих своим присутствием в пушкинском кадре.
 
 
В памятные пушкинские дни в актовом зале библиотеки приглашают собраться всех желающих познакомиться с новой серией уже любимой публикой пушкинианы Игоря Шаймарданова и побеседовать с автором о Пушкине, живописи, жизни и работе мастера. На встрече запланирован мастер-класс для юных любителей искусства, на котором художник покажет некоторые приемы художественного творчества в игровой форме.
 
 
Напомним, что предыдущая встреча с в библиотеке состоялась во время «Библионочи – 2016», когда псковичи увидели мультипликационный фильм «Божий дар», художником-постановщиком которого выступил Игорь Шаймарданов.
 
Вход свободный.
 
Мероприятие пройдет по адресу: ул. Профсоюзная, д 2, актовый зал, 1 этаж.

Источник: Псковская Лента Новостей



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