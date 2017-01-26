Первая серия седьмого сезона «Игры престолов» увидит свет 25 июня

В интернет случайно попала дата премьеры седьмого сезона сериала «Игра престолов». Список эпизодов и дату премьеры опубликовал портал IMDb. Вскоре сообщение было удалено, однако поклонники саги успели сделать скриншоты, пишут «Известия».

Если верить информации портала, то первая серия седьмого сезона увидит свет 25 июня, передает «Федеральное агентство новостей».

В сезоне будет шесть серий, что совпадает с ранее появившимися сообщениями о том, что количество эпизодов сократят, но увеличат продолжительность каждого.

Ранее автор книг серии Джордж Мартин заявил, что финальная часть саги - «Ветра зимы» - выйдет уже в этом году. То же самое автор говорил и год назад.

Источник: Псковская Лента Новостей