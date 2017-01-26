Клуб филокартистов открылся в Псковской областной библиотеке

28 января в 11.00 в Псковской областной библиотеке (отдел литературы по культуре и искусству, 1 этаж) состоится презентация четырехтомного эксклюзивного подарочного издания «Первая мировая война на почтовых открытках. / World War I in Postcards» под ред. В. Крепостнова и А Медякова издательства «Крепостновъ».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, это уникальное издание, в котором впервые почтовая иллюстрированная открытка, посвященная Первой мировой войне, представлена с беспрецедентной широтой и исследована как ценнейший исторический документ своей эпохи.

Приуроченное к 100-летию Первой мировой войны, издание рассказывает о ее разнообразных событиях и явлениях, зафиксированных в почтовых посланиях. В его основу легла грандиозная коллекция из 50 тысяч открыток, собранных со всего мира.

Вся история Первой мировой изложена поэтапно и раскрыта не только через призму официальной пропаганды (столь различной в странах-участницах военного конфликта), но и через живое восприятие людей, посылавших открытки со своими комментариями событий.

Издание дает редкий материал для специалистов по изучению истории Первой мировой войны и всей обстановки в Европе в начале века.

Встреча пройдет в рамках заседания клуба филокартистов, созданного в отделе литературы по культуре и искусству Псковской областной универсальной научной библиотеки.

Первое заседание клуба было посвящено рассказу о коллекции открыток профессора Псковского государственного педагогического университета, доктора психологических наук Юрия Михайловича Мухина. Уникальная коллекция открыток была подарена библиотеке вдовствующей супругой Юрия Михайловича в 2008 году. Открытки он собирал ещё с детства. Основной фонд мирового изобразительного искусства в открытках его коллекции сложился в 70-е годы XX столетия. Численность их составляет 10 994 экземпляра. В коллекции широко представлена древнерусская живопись, книжная миниатюра, русская живопись и графика XVIII - XX веков, собрания музеев России и музеев мира, изобразительная Пушкиниана и театральная тема в открытке, русское декоративно-прикладное искусство.

К сожалению, о коллекционерах, и филокартистах в том числе, бытует довольно нелестное мнение, представляющее их этакими «скупыми рыцарями», держащими свои собрания подальше от посторонних глаз. Но это далеко не так. Напротив, филокартисты щедро делятся результатами своего увлечения с окружающими: участвуют в тематических выставках, выступают в средствах массовой информации, выпускают книги. По сей день коллекционеры открыток пользуются книгами старейших филокартистов, к сожалению, ныне уже покойных, В. В. Шлеева, Э. Б. Файнштейна, М. С. Забоченя. В последние годы А. А. Мелитоняном, П. Д. Цукановым и другими коллекционерами выпущена целая серия альбомов с видами старой Москвы; свыше 12 книг, посвященных забытым художникам (С. Соломко, М. Гермашев, Б. Зворыкин и др.), издано В. Б. Лебедевым; К. Г. Соколом создана книга о памятниках дореволюционной России; А. А. Шестимиров использует свою коллекцию для издания книг о творчестве русских и зарубежных художников, одна из самых известных его книг - «Забытые художники».

Открытки не только составляют часть нашей культуры и быта, но и сами являются их отражением. Старые открытки, кропотливо собранные коллекционерами, могут иной раз больше рассказать о времени, чем хроники и мемуары.

На заседание клуба филокартистов, коллекционеров и любителей открытки приглашаются все желающие.

Источник: Псковская Лента Новостей