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«Круглый стол», посвященный погибающим фрескам Пскова, состоится 29 января

«Круглый стол», посвященный погибающим фрескам Пскова, состоится 29 января

В воскресенье, 29 января, в 14.00, в Псковском региональном отделении Союза художников России (ул. Ленина, 1) состоится «круглый стол» по проблемам фресок Пскова. Как сообщила Псковской Ленте...21



Псковская областная библиотека ищет самых лучших молодых независимых интернет-экспертов

27.01.2017 16:52 ПЛН, Псков

Псковская областная универсальная научная библиотека в поисках лучшего независимого интернет-эксперта объявляет конкурс для молодых жителей Псковской области от 14 до 16 лет.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной библиотеке, участникам конкурса необходимо поделиться информацией об интересных, полезных, информативных, развлекательных и безопасных сайтах к которым они чаще всего обращаются и которым они доверяют.

10 финалистов конкурса станут соавторами рекомендательной i-коллекции «Псковичи о том, как правильно и не скучно жить в Рунете».

Все участники конкурса получат электронный сертификат, а 4 победителя - специальные призы и дипломы.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить on-line­­-заявку https://goo.gl/forms/o3k1I9klsVnqHMQa2 и предложить свою коллекцию сайтов по следующим направлениям: «Лучший сайт для образования и самообразования»; «Лучший сайт о гаджетах и технологиях»; «Лучший сайт о ЗОЖ (Здоровый Образ Жизни)»; «Лучшее молодёжное интернет-СМИ»; «Лучший сайт о книгах (в т.ч. электронные библиотеки)»; «Лучший сайт о путешествиях»; «Лучший сайт для проведения свободного времени»; «Лучший сайт для интеллектуальных занятий»; «Лучший сайт для творчества»; «Лучший сайт об играх»; «Лучший сайт о популярной науке»; «Самый полезный сайт на разные случаи жизни».

Заявки принимаются с 31 января по 7 февраля 2017 г.

Библиотекари находятся в предвкушении новых имён интернет-экспертов и творческих заявок и убеждены, что талантливые люди должны быть вознаграждены за свой труд.

Пример оформления разделов заявки:

Ваш выбор №1. Лучший сайт для образования и самообразования

Название сайта: Arzamas

Адрес сайта: http://arzamas.academy/

Аннотация (краткое описание): Необычный сайт онлайн-курсов. В основе проекта Arzamas лежат «гуманитарные сериалы» – короткие онлайн-курсы на темы искусства, истории и культуры. Лекции читают видные российские ученые, архивариусы, исследователи и писатели. В настоящий момент на сайте опубликованы видеолекции, игры, тесты.

Ваш выбор №4. Лучший сайт для проведения свободного времени

Название сайта: Найти своего дневника

Адрес сайта: https://twinstrangers.net/

Аннотация (краткое описание): В детстве многие из нас мечтали о брате или сестре-близнеце. Оказалось, найти своего двойника не так уж и сложно. Сервис Twin Strangers предлагает простой способ. Достаточно зарегистрироваться, загрузить свою фотографию - и у Вас новые родственники! 

Ваш выбор №6. Лучший сайт о путешествиях

Название сайта: 100.000 звёзд

Адрес сайта: http://stars.chromeexperiments.com/

Аннотация (краткое описание): Экспериментальный сайт, созданный на основе данных NASA и ESA. Он представляет собой карту из ста тысяч звезд Млечного Пути (галактика Млечный Путь содержит порядка 200 миллиардов звезд). Не забудьте включить звук и смело отправляйтесь в путешествие по галактике.

Ваш выбор №7. Лучший сайт о ЗОЖ (Здоровый Образ Жизни)

Название сайта: 7-минутная зарядка

Адрес сайта: http://7-min.com/

Аннотация (краткое описание): сайт подойдёт тем, у кого периодически появляется желание немного размяться. На сайте проиллюстрированы варианты упражнений и для удобства идет отсчет времени. 7 минут - неплохое начало для ежедневных тренировок. 

Если у вас возникли вопросы, звоните 72-84-15 или пишите: koroleva@pskovlib.ru/ Ирине Королёвой, куратору конкурса.

 

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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