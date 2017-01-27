Псковская областная библиотека ищет самых лучших молодых независимых интернет-экспертов

Псковская областная универсальная научная библиотека в поисках лучшего независимого интернет-эксперт а объявляет конкурс для молодых жителей Псковской области от 14 до 16 лет.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной библиотеке, участникам конкурса необходимо поделиться информацией об интересных, полезных, информативных, развлекательных и безопасных сайтах к которым они чаще всего обращаются и которым они доверяют. 10 финалистов конкурса станут соавторами рекомендательной i-коллекции «Псковичи о том, как правильно и не скучно жить в Рунете». Все участники конкурса получат электронный сертификат, а 4 победителя - специальные призы и дипломы. Для участия в конкурсе необходимо заполнить on-line­­-заявку https://goo.gl/f orms/o3k1I9klsVn qHMQa2 и предложить свою коллекцию сайтов по следующим направлениям: «Лучший сайт для образования и самообразования» ; «Лучший сайт о гаджетах и технологиях»; «Лучший сайт о ЗОЖ (Здоровый Образ Жизни)»; «Лучшее молодёжное интернет-СМИ»; «Лучший сайт о книгах (в т.ч. электронные библиотеки)»; «Лучший сайт о путешествиях»; «Лучший сайт для проведения свободного времени»; «Лучший сайт для интеллектуальных занятий»; «Лучший сайт для творчества»; «Лучший сайт об играх»; «Лучший сайт о популярной науке»; «Самый полезный сайт на разные случаи жизни». Заявки принимаются с 31 января по 7 февраля 2017 г. Библиотекари находятся в предвкушении новых имён интернет-эксперт ов и творческих заявок и убеждены, что талантливые люди должны быть вознаграждены за свой труд. Пример оформления разделов заявки: Ваш выбор №1. Лучший сайт для образования и самообразования Название сайта: Arzamas Адрес сайта: http://arzamas.a cademy/ Аннотация (краткое описание): Необычный сайт онлайн-курсов. В основе проекта Arzamas лежат «гуманитарные сериалы» – короткие онлайн-курсы на темы искусства, истории и культуры. Лекции читают видные российские ученые, архивариусы, исследователи и писатели. В настоящий момент на сайте опубликованы видеолекции, игры, тесты. Ваш выбор №4. Лучший сайт для проведения свободного времени Название сайта: Найти своего дневника Адрес сайта: https://twinstra ngers.net/ Аннотация (краткое описание): В детстве многие из нас мечтали о брате или сестре-близнеце. Оказалось, найти своего двойника не так уж и сложно. Сервис Twin Strangers предлагает простой способ. Достаточно зарегистрировать ся, загрузить свою фотографию - и у Вас новые родственники! Ваш выбор №6. Лучший сайт о путешествиях Название сайта: 100.000 звёзд Адрес сайта: http://stars.chr omeexperiments.c om/ Аннотация (краткое описание): Экспериментальны й сайт, созданный на основе данных NASA и ESA. Он представляет собой карту из ста тысяч звезд Млечного Пути (галактика Млечный Путь содержит порядка 200 миллиардов звезд). Не забудьте включить звук и смело отправляйтесь в путешествие по галактике. Ваш выбор №7. Лучший сайт о ЗОЖ (Здоровый Образ Жизни) Название сайта: 7-минутная зарядка Адрес сайта: http://7-min.com / Аннотация (краткое описание): сайт подойдёт тем, у кого периодически появляется желание немного размяться. На сайте проиллюстрирован ы варианты упражнений и для удобства идет отсчет времени. 7 минут - неплохое начало для ежедневных тренировок. Если у вас возникли вопросы, звоните 72-84-15 или пишите: koroleva@pskovlib.ru/ Ирине Королёвой, куратору конкурса.

Источник: Псковская Лента Новостей