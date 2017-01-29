В Великих Луках пройдет Масленичный парад

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«Псковэнерго» направило более четверти средств годовой инвестпрограммы на техприсоединение «льготников»
Суд отказал Псковскому УФАС в удовлетворении иска к областному Собранию о признании недействующей статьи регионального закона
Книгу о природном богатстве Псковской области подарил почетному сотруднику органов госбезопасности Антону Лихачеву Андрей Турчак на день рождения
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После вмешательства прокуратуры восстановлено водоснабжение четырех многоквартирных домов в деревне Орша1
Максим Жаворонков: Проблема с ОДН волнует администрацию Псковской области больше, чем какие-то баннеры в гайд-парках61
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Псковскую область на всероссийских соревнованиях по биатлону под Островом будет представлять один спортсмен 4