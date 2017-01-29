В Великих Луках пройдет Масленичный парад

Городской дом культуры имени Ленина приглашает великолучан всех возрастов на Масленичный парад.

Как сообщает Луки.ру, его старт намечен 25 февраля в 12.00 с площади Ленина.

«Весь город участие принимает, вас только не хватает. Приходите, веселье с собой захватите», - говорят организаторы действа.

Каждый участник может проявить фантазию и взять с собой символ Масленицы - солнце, блины или куклу Маслену, а также любой громкий и веселый инструмент.

Участники, пришедшие во всем желтом, получат призы на главной сцене.

Источник: Псковская Лента Новостей