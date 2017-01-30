Сегодня: Вторник, 31 Января    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
О поддержке инноваций Зарплата бюджетников в Псковской области Кинокайф Для экономных мам За вкусным - в магазины «Соловьи»! Легкий переход Распродажа детских игрушек Лучшая интерьерная печать в Пскове Купи у фермера
Страсти по Мелетово

Страсти по Мелетово

В выставочном зале Псковского союза художников состоялся «круглый стол», посвященный настоящему и будущему фресковой живописи храма Успения Пресвятой Богородицы в деревне Мелетово. Сразу же оговоримся –...41



В Псковском музее-заповеднике стартовал новый проект «Детский праздник в музее»

31.01.2017 12:52 ПЛН, Псков

29 января в Псковском музее-заповеднике стартовал новый проект «Детский праздник в музее». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее, проект направлен на привлечение в музей родителей с детьми. Занятия проходят в последнее воскресение каждого месяца.
«Детский праздник в музее» - это цикл музыкально-игровых занятий на основе традиционной культуры Псковского края.
 
Первое занятие из цикла - «Зимние сказки» прошло в минувшее воскресенье. В программе принимали участие воспитанники МБУ ДО «Дома детского творчества города Пскова» (творческий коллектив «Гусельки» под руководством Евгении Листковой). Занятие посвящено праздникам, которые были популярны на Псковщине в период зимних святок. В ходе программы дети разгадывали загадки, учили песни, скороговорки и элементы хороводов.
 
В этот день в стенах музея дети и родители услышали четыре сказки, исполненные на псковском диалекте так, как рассказывали бабушки своим внукам. Дети разучили традиционные игры, которые использовались во время праздников.
 
Во второй части программы, в экспозиции «Народное декоративно-прикладное искусство Псковского края XIX – XX вв.» участникам рассказали о традиционной одежде, обуви, убранстве дома и народных традициях.
 
«Зимние сказки» - это третья январская программа в череде музейного календаря.
 
Очередные музейные занятие для родителей с детьми состоятся 5 и 26 февраля 2017 года.
 
Подробная информация о программах будет размещена в ближайшее время на сайте (в разделах «Музей детям», «Новости») и в официальных группах Псковского музея-заповедника.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к новому порядку оплаты общедомовых нужд (ОДН)?












Loading...


Голосование

Как вы относитесь к новому порядку оплаты общедомовых нужд (ОДН)?












Календарь