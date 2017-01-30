В Псковском музее-заповеднике стартовал новый проект «Детский праздник в музее»

29 января в Псковском музее-заповеднике стартовал новый проект «Детский праздник в музее». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее, проект направлен на привлечение в музей родителей с детьми. Занятия проходят в последнее воскресение каждого месяца.

«Детский праздник в музее» - это цикл музыкально-игровых занятий на основе традиционной культуры Псковского края.

Первое занятие из цикла - «Зимние сказки» прошло в минувшее воскресенье. В программе принимали участие воспитанники МБУ ДО «Дома детского творчества города Пскова» (творческий коллектив «Гусельки» под руководством Евгении Листковой). Занятие посвящено праздникам, которые были популярны на Псковщине в период зимних святок. В ходе программы дети разгадывали загадки, учили песни, скороговорки и элементы хороводов.

В этот день в стенах музея дети и родители услышали четыре сказки, исполненные на псковском диалекте так, как рассказывали бабушки своим внукам. Дети разучили традиционные игры, которые использовались во время праздников.

Во второй части программы, в экспозиции «Народное декоративно-прикладное искусство Псковского края XIX – XX вв.» участникам рассказали о традиционной одежде, обуви, убранстве дома и народных традициях.

«Зимние сказки» - это третья январская программа в череде музейного календаря.

Очередные музейные занятие для родителей с детьми состоятся 5 и 26 февраля 2017 года.

Подробная информация о программах будет размещена в ближайшее время на сайте (в разделах «Музей детям», «Новости») и в официальных группах Псковского музея-заповедника.

Источник: Псковская Лента Новостей