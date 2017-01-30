Неделя безопасного Рунета пройдет в Псковской областной библиотеке

C 31 января по 7 февраля в России пройдет Десятая (юбилейная) Неделя безопасного Рунета - главное российское событие, посвященное проблеме безопасного и позитивного использования цифровых технологий, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

В рамках Недели безопасного Рунета Информационный центр Псковской областной научной библиотеки (ул. Профсоюзная, 2) приглашает на мероприятия всех пользователей библиотеки, учащихся профессиональных, образовательных, общеобразовательных учреждений города Пскова, родителей и детей:

1 февраля 14.30 День информации «Терроризм в Виртуальной среде»;

2 февраля 15.00 Беседа-практикум «Интернет - пространство. Будь готов!»;

6 февраля 10.00 День информации «Мир согласно Google: расширенный поиск» из цикла «Построение позитивного Интернет-пространства».

В конференц-зале библиотеки открылись выставки: «Интернет. Безопасное пространство» и «Терроризм с высокими технологиями».

Консультация для родителей «Возрастные особенности детей и Интернет», беседа «Правила Интернет-этикета» из цикла «Опасности и правила безопасности при работе в Интернет» пройдут в о. с. п. «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В. А. Каверина» (Сиреневый бульвар, д. 3).

Программа мероприятий направлена на повышение информационной культуры, на безопасность пользователей Интернета и мобильных технологий, позитивное и этичное использование цифровых сервисов и возможностей в повседневной жизни.

Телефон для справок: 72-32-28.

Источник: Псковская Лента Новостей