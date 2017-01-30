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Конкурс-практикум «Педагогические надежды» стартует в Псковском колледже искусств

31.01.2017 16:19 ПЛН, Псков

Конкурс-практикум «Педагогические надежды» пройдет в Псковском областном колледже искусств им. Н. А. Римского-Корсакова в феврале-апреле 2017 года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учебном заведении, конкурс проводится в рамках педагогической практики, которая реализуется в различных учреждениях культуры, дополнительного образования города, а также в самом колледже искусств.
 
Целью конкурса является оценивание практических навыков студентов в области педагогических дисциплин, выявление талантливых студентов, способных к педагогической деятельности.
 
Конкурс проходит в два тура.
 
Первый тур - «Самопрезентация», во время которой студенты должны представить себя как активную, творческую, интересующуюся педагогическими вопросами личность.
 
Конкурс самопрезентаций студентов состоится:
  • отделение культуры и искусства
1 февраля в 15.00 – 4 курс, специальность «Дизайн (по отраслям) в культуре и искусстве»
7 февраля в 15.00 – 3 курс, специальность «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»
8 февраля в 15.00 – специальность «Народное художественное творчество (по видам)» по виду «Хореографическое творчество»
15 февраля в 15.00 – специальность «Народное художественное творчество (по видам)» по видам «Театральное творчество», «Этнохудожественное творчество»
  • музыкальное отделение
15 марта – 4 курс, специальности «Инструментальное исполнительство», «Хоровое дирижирование», «Теория музыки».
 
Во втором туре, который будет проходить с февраля по апрель 2017 года, студенты демонстрируют свои профессиональные компетенции во время проведения открытых уроков. Они пройдут как на базах практики, так и в колледже.
 
Жюри конкурса, в составе которого заместители директора по учебно-методической и воспитательной работе, заведующие отделениями, председатели предметно-цикловых комиссий, преподаватели специальных дисциплин, будет оценивать конкурсантов дифференцированно, с учетом получаемой специальности и требований к уровню подготовки специалистов.
 
Жюри оценивает педагогические возможности студента, знания, умения и навыки в области психологии, педагогики, методики, коммуникативные навыки, умение установить процесс общения с учеником (классом), умение диагностировать и прогнозировать деятельность учеников, действовать в публичной обстановке (ораторское искусство, артистизм).

Источник: Псковская Лента Новостей



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