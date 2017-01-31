Писатель Дарья Вильке составила свой дайджест книг для юных псковичей

В январе Централизованная библиотечная система Пскова представила псковичам новый проект «Писатель рекомендует!». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, каждый месяц один из современных детских авторов предлагает список из нескольких новых книг для детей и подростков и рассказывает, почему нужно прочесть именно их.

детском интерактивном сайте «Читаем новые книги по-новому». Рекомендации известных российских писателей, активно участвующих в литературном процессе и следящих за ним, представлены на

Для февральской страницы сайта представила свои рекомендации Дарья Вильке - писатель, журналист, переводчик. Окончила факультет психологии и педагогики Московского педагогического государственного университета, работает референтом в Институте славистики Венского университета и преподавателем русского языка. Книги Дарьи Вильке называют важными, смелыми, новаторскими. Их с удовольствием читают и обсуждают подростки и взрослые, высоко ценят критики и специалисты по детскому чтению. В 2015 году ее знаменитая повесть «Шутовской колпак» была переведена на английский и норвежский языки. А книга «Мусорщик» вошла в 2016 году в международный список «Белые вороны».

Предлагаем познакомиться с выбором автора:

1. Ольга Громова «Сахарный ребенок»

Жила-была девочка Стелла - мама, папа, няня, игрушки, праздники и будни, все как у многих. В одну из ночей папа исчез, а игрушечным медведям пришлось зашивать вспоротые животы - потому что была «битва с Мышиным королем». Потом маму Стеллы и ее саму сошлют в Киргизию, как членов семьи «врага народа» - и обо всем этом она расскажет читателю. История с другого ракурса - глазами маленькой девочки, совершенно другой взгляд, и от этого читать и проще, и сложнее одновременно.

Но обязательно нужно - не только потому, что это наша история, но и потому, что это очень хорошая книжка. И еще она для тех, кто не знал, как подступиться к эпохе репрессий - как об этом читать и как говорить об этом с теми, кто еще про все это не знает. Несомненно - именно так, как делает это Ольга Громова, рассказывая историю Стеллы Нудольской.

2. Александра Литвина, Анна Десницкая «История старой квартиры»

Семья Муромцевых - а вместе с ними и читатель - вселяется в большую московскую квартиру в начале двадцатого века. И остается в ней до начала века двадцать первого - пройдя сквозь все испытания прошлого столетия. Живая, осязаемая история - благодаря точным и атмосферным рисункам Анны Десницкой. Каждый разворот можно рассматривать долго-долго, погружаться в книгу как в безумно интересное кино, входить в комнаты дома - и в каждую эпоху - как на театральную сцену. Потрясающе написанная и нарисованная книга об истории страны и, в итоге, каждого из нас.

А еще - практически энциклопедия быта целого века, ведь о доме и об истории рассказывают не только люди, но и вещи. Тот случай, когда получается просто и красиво говорить об очень сложном. И хотя издательство рекомендует ее для «младшего и среднего школьного возраста» - она совершенно органично превращается и для взрослого в ту самую книгу, в которой вся его жизнь и жизнь тех, кого он еще помнит.

3. Нина Дашевская «Скрипка неизвестного мастера»

Признаюсь, это моя любимая вещь у Нины Дашевской - хотя, может быть, даже сама автор со мной не согласится. Но эта книга для меня особенная - потому что тут такое гармоничное переплетение прошлого, настоящего и будущего, музыки и жизни, что хочется читать и перечитывать. А семейная история закручена в этой небольшой повести так, что все сериалы отдыхают.

Для меня это - такой идеальный коктейль из всего того, что хочется найти в подростковой книжке таким, «книжным» подросткам, которые любят музыку. Или не любят, неважно - потому что прочитав про Кешку и Тигра, которые ссорятся из-за музыки, а потом из-за нее же снова находят путь друг к другу, про мастера Виченцо, жившего столетия назад, и про скрипки-близнецы, не проникнуться невозможно (мне всегда сложно решить, какая из линий - современная или старинная, про Италию и мастера, который умеет делать чудо-инструменты - мне больше нравится.

Или вообще тот момент, когда они оказываются связанными, эти две линии. А может быть, как раз фокус в том, что они должны быть рядом, вместе, как близнецы - и неразрывно переплетаться). Книга о дружбе, о мечте - и о музыке.

4. Ася Кравченко «Перелетные дети»

Однажды в Москве появляются Веро и Мишель - странные дети, которые прилетели (ну да, прилетели, чего тут такого? Кто-то ходит, а они - летают), чтобы найти в одном из старых московских дворов какого-то Петю, потому что где-то, в далекой стране, откуда они появились, их бабушка обязательно, просто обязательно должна еще раз услышать его голос. По-хармсовски смешная и по-особенному лиричная книга.

И очень атмосферная - когда ее читаешь, кажется, что бродишь по Москве, где оживает и огромный Петр Первый на Москве-реке, и троллейбусы едут туда, куда хотят, а не туда, куда должны, где все такое, каким оно может быть только в детстве - или в прошлом, каким оно ностальгически помнится из настоящего. Ну и просто хочется узнать, найдут ли перелетные дети этого самого Петю - в конце-то концов. И мне очень жаль, что, несмотря на то, что она была отмечена в одном из прошлых сезонов «Книгуру», о ней мало кто знает. Одна из тех современных книг, которые обязательно стоит прочесть.

5. Хайнрих Финн-Оле (перевод с немецкого Веры Комаровой) «Удивительные приключения Маулины Шмитт. Часть 1. Мое разрушенное королевство»

Финн-Оле Хайнрих - хулиган и ангел в одном флаконе, думаю я все время, когда читаю его книги или нахожу очередное интервью с ним где-нибудь в немецких журналах по детской литературе.

Только ангел и хулиган мог написать историю про Маулину-Паулину, невероятную девочку, которой из райской Мауляндии пришлось в одночасье переехать в ужасный Пластикбург и которая не сдается, ни за что не сдается, а решает бороться за свое потерянное королевство - потому что она тоже такая же, как он, хулиганка и ангел, все вместе. Об этой книге писать особенно сложно - потому что сюжет в двух словах не расскажешь, а впечатление от книги и до сих пор такое, что «нет слов, одни восклицания», настолько она хороша.

И еще здесь совершенно виртуозный перевод Веры Комаровой - впервые я прочла эту книгу на немецком и тогда еще подумала, что перевести ее совершенно невозможно, настолько много в ней игры слов и всего того, что делает какие-то вещи непереводимыми. Но у Веры получилось - и русского читателя ждет такое же удовольствие от книги, как и читателя немецкого. Для меня это та книга, которую обязательно, просто обязательно надо было перевести - и здорово, что это сделали.

В библиотеке надеются, что эта рубрика поможет читателям сделать свой выбор среди множества изданий, имеющихся на книжных полках библиотек.

Источник: Псковская Лента Новостей