Джеймс Кэмерон назвал сроки начала съемок сиквела «Аватара»

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Андрей Агапов прогнозирует удивление жителей муниципалитетов Псковской области, которые получат первые квитанции за ОДН в феврале33
Политика
Николай Цветков пригласил читателя ПЛН показать избирательной комиссии, как запрограммировать КОИБы на победу
10 сентября в Псковской области выберут 7 глав районов, одного депутата Псковского областного Собрания и 23 собрания депутатов в городах и районах
Общество
Компания МТС объявила о назначении псковского депутата Александра Самуйлова директором филиала на Ямале