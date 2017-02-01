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Джеймс Кэмерон назвал сроки начала съемок сиквела «Аватара»

01.02.2017 13:46 ПЛН, Псков

Сиквел фантастического хита Джеймса Кэмерона «Аватар» начнут снимать в августе. Об этом в разговоре с The Daily Beast заявил сам режиссер, пишет «Российская газета».

Практически год назад Кэмерон уже обещал приступить к съемкам новой кинофраншизы весной 2016-го года, однако планы поменялись. До настоящего времени режиссер занимался писательством - он решил создать сценарии сразу всех серий, а уже после этого отправиться на съемочную площадку.

«Мое внимание сосредоточено не только на одном сиквеле. Я работаю над "Аватаром 2, 3, 4, 5", они все разработаны и важны в равной степени. Я только что закончил сценарий "Аватара 5"», - сообщил Кэмерон.

Впрочем, уже точно известно, что с актерами на съемочной площадке Кэмерон встретится нынешним летом. «Я чувствую, будто меня выпустили из тюрьмы, потому что я находился в "писательской пещере" на протяжении двух последних лет. Сейчас я наслаждаюсь жизнью. Я не люблю писать», - признался режиссер.

В прошлом году компания 20th Century Fox заявила, что сиквел «Аватара» выйдет в прокат в декабре 2018 года. Следом за ним запланировано создание еще трех фильмов, премьеры которых назначены на декабрь 2020, 2022 и 2023 года. Подтверждено, что в проекте снова будут заняты Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Стивен Лэнг и Сигурни Уивер.

Источник: Псковская Лента Новостей



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