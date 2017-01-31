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Библиотеке - центру общения и информации Пскова хотят присвоить имя поэта Игоря Григорьева

01.02.2017 12:31 ПЛН, Псков

Библиотеке - центру общения и информации ЦБС Пскова хотят присвоить имя поэта Игоря Григорьева. Соответствующий проект решения Псковской городской Думы опубликован на официальном сайте города.

В частности, в документе предлагается «в целях увековечения памяти псковского поэта Игоря Николаевича Григорьева и в соответствии с Положением о порядке присвоения имен муниципальным учреждениям, улицам, скверам, площадям, установки памятников, памятных знаков и мемориальных досок в городе Пскове», «присвоить Библиотеке - центру общения и информации МАУК «ЦБС» г. Пскова (ул. Юбилейная, 87-а) имя поэта И.Н.Григорьева».

Напомним, Игорь Николаевич Григорьев родился 17 августа 1923 года в деревне Ситовичи Псковской губернии. Русский поэт, создатель и первый председатель Псковского отделения Союза писателей, в годы Великой Отечественной войны руководил подпольем в Стругокрасненском районе, воевал в бригадной разведке 6-й Ленинградской партизанской бригады. С 2014 года Санкт-Петербургским отделением Союза писателей России и Фондом памяти поэта ежегодно проводится международный конкурс поэзии имени Игоря Григорьева, а также ежегодные чтения имени Игоря Григорьева.

Первый сборник поэта «Родимые дали» вышел в Лениздате в 1960 году. Всего же на счету Игоря Григорьева 22 прижизненных поэтических сборника.

В псковском доме поэта бывал Валентин Распутин, Василий Белов, Федор Абрамов, Виктор Астафьев, Николай Рубцов, Валентин Пикуль и многие другие. Григорьев был близко знаком с иеромонахом Романом Матюшиным, Александром Твардовским. На стихи Игоря Григорьева писал романсы композитор Юлиан Крейн, Виталий Салтыков создал цикл песен на стихи поэта.

Умер поэт 16 января 1996 года в деревне Юкки Ленинградской области. В Пскове, на доме, в котором жил Игорь Григорьев (Рижский проспект, 57), установлена мемориальная доска.

Добавим, что вопрос о присвоении Библиотеке – центру общения и информации имени поэта Игоря Григорьева будет рассмотрен на сессии Псковской городской Думы.

Источник: Псковская Лента Новостей



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